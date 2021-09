OnePlus 9 e 9 Pro: rilasciata la Android 12 DP 2 | Download

Con l'arrivo di Android 12, vari produttori hanno cominciato a rilasciare le prime ROM, come nel caso di OnePlus. A fare propria la nuova versione dell'OS di Google troviamo anche Xiaomi, così come OPPO, Realme, iQOO, ASUS e TCL. Ma in questo articolo ci concentriamo sui dispositivi compatibili della compagnia di Pete Lau, ovvero OnePlus 9 e 9 Pro, per i quali è adesso disponibile la ROM Android 12 Developer Preview.

Aggiornamento 28/09: è partito il nuovo rilascio di Android 12 Developer Preview 2 per OnePlus 9 e 9 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Android 12 Beta per OnePlus 9 e 9 Pro: tutti i dettagli

La corsa ad Android 12 è cominciata e tutti i principali brand cinesi sono pronti a dire la loro. OnePlus 9 e 9 Pro hanno ricevuto Android 12 Developer Preview da pochissimo, con tanto di link al download, istruzioni per l'installazione e possibilità di rollback. Ovviamente si tratta di una release sperimentale che potrebbe portare dei problemi (cosa che è successa effettivamente, quindi continuate a leggere). Al momento si riscontrano i seguenti difetti:

La funzione di videochiamata non è disponibile

Lo sblocco tramite impronta digitale e lo sblocco col viso non sono disponibili

Alcune schermate dell'interfaccia utente si presentato in modo non corretto

Alcune app potrebbero non funzionare come previsto

Problemi di stabilità del sistema

Inoltre tutti i dati vengono cancellati durante l'operazione di flash della build. Il rischio di brick del proprio dispositivo OnePlus è decisamente alto e per il momento non sono presenti link al download. Per tutti i dettagli continuate a leggere.

Per tutte le novità su Android 12 date un'occhiata qui!

Problemi con Android 12 e OnePlus 9 e 9 Pro: cosa sta succedendo?

Un membro del team di OnePlus ha annunciato di aver interrotto temporaneamente il download di Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro. Il motivo è presto detto: il feedback degli utenti non è stato per nulla entusiasmante con vari problemi di brick. Ovviamente è possibile ripristinare il proprio dispositivo tramite la modalità EDL ma resta comunque un grattacapo serio. Per questo motivo gli sviluppatori hanno preferito mettere in pausa la release che riprenderà una volta che i problemi sono stati corretti.

Riprende il roll-out | Aggiornamento 03/06

C'è voluto qualche giorno in più del previsto, ma è ufficialmente ripartito il roll-out che porta Android 12 Beta su OnePlus 9 e 9 Pro. Il team di sviluppo della OxygenOS ha rilasciato una nuova build software corretta dai problemi riscontrati con la sua prima versione. Tuttavia, permangono i bug segnalati sopra. Se voleste installare la ROM, trovate tutte le istruzioni nel thread dedicato.

Parte la Developer Preview 2 | Aggiornamento 28/09

A mesi di distanza dalla prima release, è ufficialmente partita la disponibilità per Android 12 Developer Preview 2 per il duo composto da OnePlus 9 e 9 Pro. Ecco quali sono le novità:

Sistema Ottimizzato l'algoritmo di luminosità automatica per adattare la luminosità dello schermo a più scene per un'esperienza di lettura dello schermo confortevole Ottimizzato l'algoritmo di prevenzione del tocco errato per gli schermi curvi per ridurre i tocchi accidentali

Nuovo design Aggiunti widget che mostrano le informazioni chiave delle app e forniscono accesso istantaneo alle funzioni Ottimizzato il layout della pagina e la presentazione di testo e colore per far risaltare le informazioni chiave

Convenienza ed efficienza Aggiunto cambio rapido delle finestre flottanti, per rendere l'operazione più comoda

Gaming Ottimizzate le prestazioni del frame rate in scene molto utilizzate

Fotocamera Aggiunta la funzione che supporta la personalizzazione dell'ordine di visualizzazione della modalità fotocamera Ottimizzata l'esperienza dello zoom, reso più fluido

Prestazioni Aggiunta la forma del grafico per visualizzare l'utilizzo della batteria Nuovo supporto per il pre-caricamento delle app utilizzate di frequente, per attivarle rapidamente Migliorata la velocità di risposta dell'attivazione o della disattivazione di Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo e NFC



Come tutte le ROM sperimentali, anche la nuova Developer Preview di Android 12 porta con sé alcuni problemi per i due smartphone OnePlus.

La fotocamera non supporta Xpan e contiene alcuni problemi di stabilità

L'app Fotocamera non contiene elementi Hasselblad

Questa versione non supporta lo scorrimento dello screenshot

L'icona della connessione Bluetooth viene visualizzata in modo anomalo

L'icona della ricarica viene visualizzata in modo anomalo

Il servizio cloud non è disponibile (India)

Questa versione non si adatta ad alcune app di terze parti

L'app Google Phone inclusa non dispone della funzionalità di registrazione delle chiamate

Gesto di scorrimento verso il basso con tre dita o gesto di pressione prolungata con tre dita dopo aver utilizzato il registratore dello schermo. Questo può essere superato premendo contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di riduzione del volume invece di eseguire lo screenshot.

Rimangono validi gli avvertimenti di cui sopra, compreso il rischio di brick del telefono. Se voleste comunque provare la nuova release, se avete già la Developer Preview 1 ricevete a breve la notifica di aggiornamento OTA. Se invece dovete installarla per la prima volta, allora vi rimando al thread dedicato.

