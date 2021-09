Huawei potrebbe utilizzare lo Snapdragon 888+ 4G: sarà su Mate 50?

La strana storia tra Huawei e gli smartphone nel 2021 vede tante sfaccettature e “obblighi” che il brand deve (purtroppo) rispettare. Infatti, abbandonati i Kirin 5G per forza di cose, Huawei si è affidata al palliativo (si fa per dire) dei chipset Qualcomm con modem 4G come successo sui P50 e sui prossimi Nova 9 e potrebbe farlo anche con lo Snapdragon 888+ (Plus) nel prossimo futuro, magari sul Mate 50.

Huawei con Snapdragon 888+ 4G: la filosofia paga?

La notizia della futura applicazione del chipset top gamma di Qualcomm da parte del brand cinese arriva dal leaker Digital Chat Station, che spiega che l'888 Plus la distribuzione seguirà quella dello Snapdragon 888 e 778G con modem 4G per Huawei. Con questa mossa, il brand aspira a compensare in termini di vendite la perdita di terreno sul mercato, magari sperando in un aumento della fornitura dei dispositivi.

Questa filosofia dovrebbe pagare, ma gli utenti cinesi non ne sono attualmente entusiasti, in quanto già ben abituati alla velocità del 5G. Un discorso diverso potrebbe essere se questi dispositivi guarderanno all'Europa o all'India, dove però ci sarebbe il “problema” HarmonyOS. Insomma, da ovunque la si veda, non è una situazione molto semplice.

Capiremo quindi a inizio 2022 cosa vedremo sul mercato da parte di Huawei, se questa potrebbe essere un'ulteriore conferma per Mate 50, ma anche per un possibile Mate X3, che si sposerebbe perfettamente all'esigenza di un pieghevole con un chipset di alto livello.

