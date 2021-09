Huawei Nova 9: da un leak la data di uscita ed il chipset

All'interno della proposta di smartphone della compagnia cinese, Huawei Nova 9 sarà il nuovo capitolo per la fascia medio/alta del mercato. Da quando il ban USA ha colpito l'azienda, è stata drasticamente ristretta la varietà di modelli lanciati ogni anno. Ma sembra proprio che l'intenzione sia quella di mantenere attive le serie principali, fra cui troviamo proprio quella Nova.

Aggiornamento 03/09: la serie Huawei Nova 9 ha sempre meno dubbi in quanto alla data di uscita, oltre che del chipset. Trovate tutto all'interno delle sezioni “Hardware” e “Prezzo e data di uscita”.

Huawei Nova 9 è in arrivo: ecco quali saranno le novità

Design e display

Come prevedibile, anche la serie Huawei Nova 6 abbraccerà il nuovo stile estetico introdotto con Huawei P50 (e Honor 50). Questo significa principalmente la comparsa della fotocamera verticale e rotonda vista sui succitati top di gamma. Secondo le immagini comparse nel database TENAA, scopriamo che lo smartphone avrà una colorazione gradiente, che spazia dal celeste chiaro a quello scaro. Colore che viene ripreso anche dal particolare attorno al sensore principale della fotocamera.

Hardware e software

Nelle prime voci circolate in merito a Huawei Nova 9, l'hardware si sarebbe dovuto comporre di un SoC ancora una volta prodotto da HiSilicon, cioè del Kirin 990E 5G. Soluzione non inedita, utilizzata per le versioni più economiche della gamma Mate 30 e Mate 40, rispettivamente su Mate 30E Pro e l'ultimo Mate 40E.

Tuttavia, le voci di corridoio confermerebbero che la serie Nova 9 possa debuttare prima in versione 4G e nello specifico, secondo il leaker Bald Panda, a muovere gli smartphone sarebbe lo Snapdragon 778G (sì, sempre come Honor 50) ma con modem LTE. Insomma, pare che l'azienda possa attuare la stessa strategia di Huawei P50, relegandone la variante 5G più avanti nell'anno.

Quello che è certo è che la ricarica di almeno due modelli della serie Nova 9 sia stata certificata 3C, con il modello base che arriva ad un picco di 66W, mentre il modello maggiore arriverebbe addirittura a 100W, in stile Honor 50. Per la capienza della batteria invece, sempre secondo il leaker Bald Panda su Weibo si sbilancia sostenendo che il piccolo della gamma sarà dotato di un modulo da 4.500 mAh, mentre il presunto Pro della serie Nova 9 ne avrebbe uno da 4.000 mAh. Scelta probabilmente dettata dalla potenza di ricarica. Infine, per il software pare che sarà già presente la versione di Harmony OS 2.1.

Prezzo e data d'uscita

Il periodo di uscita di Huawei Nova 9 sembrava improntato per capitare nel Q4 2021, precisamente tra novembre e dicembre, chiudendo quindi l'anno di Huawei. Pare però che la serie possa anticiparsi a molto prima, cioè a fine settembre 2021 e precisamente il prossimo 23 settembre, per poi avviare la vendita dal 29, stando a quanto racconta Bald Panda. La fornitura, secondo il leaker di Weibo Chrysantemum Fan, dovrebbe essere più ampia rispetto ai P50, che hanno “sofferto” questi limiti di distribuzione.

