Il 2021 di Qualcomm potrebbe essere seriamente il punto di transizione in termini di prestazioni. Da dicembre 2020 il produttore americano ha presentato due chipset top gamma: Snapdragon 888 e 870, che muovono già diversi Xiaomi, vivo e Redmi e muoveranno OPPO, OnePlus e altri. Ma se quest'anno ne venisse proposto anche un altro di chipset top gamma? Si parla infatti di Snapdragon 888 Lite, tanto potente quanto 4G e per questo potrebbe coinvolgere anche Huawei.

Snapdragon 888 Lite: top gamma 4G, ecco perché potrebbe interessare Huawei

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones — Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021

A parlare, con una certa frequenza, del nuovo chipset Qualcomm è Roland Quandt, leaker e tech blogger attivo su Twitter, che ha parlato di un chipset Snapdragon derivato proprio dall'888 attuale (con codename SM8350), con nome in codice SM8325 che avrebbe le stesse caratteristiche del top gamma 5G ma non sarebbe dotato di un modem con tale tecnologia di connessione. Insomma, Snapdragon 888 Lite sarebbe un top gamma ma con modem 4G.

E qui entra in gioco la situazione Huawei. Come rivelato qualche mese fa, Huawei potrebbe effettivamente ricevere chipset da Qualcomm, ma non con tecnologia 5G, quindi deve “accontentarsi” solo dei SoC con modem 4G ed è qui che sarebbe la svolta. Infatti, avere a disposizione una CPU potente per i propri smartphone sarebbe importante e soprattutto averla con connessione 4G potrebbe segnare un nuovo ritorno in auge per il colosso cinese, specie in Europa.

Questo ovviamente non esclude che anche altri produttori possano approcciare a questo chipset per creare smartphone top gamma con tecnologia 4G, ancora lontana dall'essere superata dal 5G, che in molti paesi è in fase iniziale (specie in Italia). Quindi, non sarebbe assurdo vedere il presunto Snapdragon 888 Lite su Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus e chiunque è spesso alleato di Qualcomm.

