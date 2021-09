Xiaomi 11T Pro è in vendita con Mi Smart TV P1 in regalo: un’occasione imperdibile!

Dopo aver assistito al debutto di Pad 5 (addirittura sold out in Europa, un risultato che preannuncia la rinascita del settore dei tablet) finalmente è tempo di passare ai nuovi smartphone della compagnia cinese. Xiaomi 11T Pro debutta sul sito ufficiale con un bundle da non perdere (un'occasione troppo ghiotta!) e arriva anche Xiaomi 11 Lite 5G NE, in offerta lancio!

Importante: la promozione partirà dalle ore 13 di oggi, 28 settembre, quindi tenetevi pronti dato che si tratta di un'iniziativa limitata!

Xiaomi 11T Pro finalmente in vendita da oggi e c'è un regalo super

La promo di lancio dedicata a Xiaomi 11T Pro da 8/128 GB permette di ricevere un regalo davvero niente male: acquistando il nuovo top di gamma del brand si riceverà anche una Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32″ completamente gratis! Lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 599.9€: si tratta quindi di un vero affare dato che a questa cifra è possibile portarsi a casa sia un terminale top di tutto rispetto (qui trovate la nostra recensione) che una smart TV da 32″ HD a 60 Hz con Android TV e Google Assistant del valore commerciale di 279.9€.

La promozione sarà valida dalle ore 13 di oggi fino alle 12:59 del 29 settembre (quindi per 24 ore) ma la disponibilità è valida solo per i primi 500 utenti. In soldoni solo i primi 500 Xiaomi 11T Pro da 8/128 GB riceveranno la smart TV in regalo, quindi – se siete interessati – affrettatevi. I successivi 500 utenti che acquisteranno il top di gamma riceveranno in regalo lo Xiaomi Mi Watch, l'indossabile premium della casa di Lei Jun. Per quanto riguarda la versione da 8/256 GB, questa viene proposta solo con Mi Watch in regalo.

Xiaomi 11 Lite 5G NE disponibile all'acquisto (ed è già in sconto)

Oltre al modello 11T Pro, quest'oggi debutta anche Xiaomi 11 Lite 5G NE: la versione da 6/128 GB viene proposta al prezzo di 299.9€ per 24 ore, fino alle 12:59 del 29 settembre. In alternativa trovate la variante da 8/128 GB a 399.9€, con Mi Band 6 in regalo.

Il nuovo Xiaomi 11T Pro arriva anche su Amazon e dovrebbe essere acquistabile dalla piattaforma di e-commerce già in giornata, ovviamente con spedizione Prime. Di seguito trovate i link all'acquisto, che si attiveranno non appena il prodotto sarà disponibile.

P.S. – Ricordate che l'acquisto da Amazon non fa parte della promo per ottenere la smart TV gratis. Per l'iniziativa vale solo il sito ufficiale!

