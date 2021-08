Huawei Mate 50 e Mate X3 si faranno, grazie a Qualcomm: ecco quando

Con il lancio di Honor Magic 3, alcuni hanno ipotizzato che l'ex sub-brand stia facendo le veci di Huawei in occidente. Non potendo più commerciare liberamente in Europa, Huawei ha drasticamente ridotto la produzione di smartphone. Se nel 2019 l'azienda aveva lanciato circa 60 modelli, nel 2021 si è limitata rinnovare la serie P50, Nova 8 e lanciando il pieghevole Mate X2. E l'impressione è che la famiglia Huawei Mate 50 non si farà, perlomeno non nel 2020, con appunto la serie Magic 3 che compensa parzialmente tale assenza.

Ecco quando dovrebbero arrivare Huawei Mate 50 e Mate X3

Si era paventata l'ipotesi che Huawei potesse seguire la strada di Samsung, interrompendo la serie Mate al posto di quella Note, seppur per motivi differenti. La realtà è che Huawei Mate 50 si farà ma bisognerà attendere più del previsto, come già specificato in passato dal leaker Teme. Ed è sempre dal suo profilo Twitter che arriva un'ulteriore specificazione: Mate 50 arriverà nella prima metà del 2022 e non sarà da solo, visto che al suo fianco ci sarebbe Huawei Mate X3.

Mate X3 (H1 2022)

Mate 50 series (H1 2022)

Magic Fold (H1 2022)

Magic 4 series (H2 2022)



Snapdragon SM8450 (4nm) pic.twitter.com/OU7pXHc2pd — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 15, 2021

Una prima metà del 2022 che si prospetta scoppiettante: a parte i due top di gamma Huawei, in quei mesi è atteso anche il primo pieghevole Honor, definito dall'azienda “il migliore del settore“. E visto che in quel periodo arriverebbe anche Huawei Mate X3, sarà curioso assistere a questo scontro fra allievo e maestro. Anche perché è quasi assicuro che tutti questi top di gamma, compresa la futura serie Magic 4, saranno mossi dallo Snapdragon SM8450 aka Snapdragon 895 (sempre che questo sarà il suo nome).

Sarà interessante capire che strada intraprenderà Huawei per i suoi prossimi flagship, fra limitazioni del ban USA e impossibilità di accedere alla divisione HiSilicon Kirin.

