All'elenco dei produttori che hanno annunciato la propria adesione al programma Android 12 Beta figura anche OPPO. Dopo Xiaomi e OnePlus, anche OPPO dà così il via al percorso che lo porterà a rilasciare l'aggiornamento sui propri smartphone. Ci vorranno ancora mesi prima di assistere ad un rilascio completo, ma è comunque il primo passo per vedere il major update in pianta stabile. In questo modo, i più smanettoni possono già testare in anteprima il firmware a bordo degli smartphone compatibili, ma prima vediamo quali sono le novità.

OPPO rilascia la prima ROM con Android 12 Beta

Come abbiamo analizzato nell'articolo dedicato, il protagonista fra le novità di Android 12 si chiama Materal You. La nuova declinazione del fu Material Design cambia l'approccio all'estetica di Android a cui siamo stati abituati finora. Se fino a questo momento è stato necessario affidarsi ai Temi dei vari produttori (qualora presenti) per cambiare look, con Android 12 non sarà più necessario. Google ha deciso di dare maggiore flessibilità alla scelta delle persone, le quali potranno decidere quali colori utilizzare per abbellire la UI del proprio telefono. Si potrà partire dallo sfondo scelto per far capire al sistema quali siano i colori predominanti e lasciare che vengano applicati ai vari elementi dell'OS.

L'estetica di Android 12 cambia anche alla radice, introducendo una nuova composizione grafica a diverse componenti del sistema. A partire dalla schermata di blocco, ridisegnata ad hoc, ma anche ai widget, alla tendina per notifiche e Quick Settings e così via. Per l'occasione, l'aggiornamento porterà con sé anche nuove animazioni dalla maggiore fluidità ed altri piccoli ritocchi qua e là.

L'altro elemento cardine di Android 12 riguarda la sicurezza degli utenti. Nell'OS è stata aggiunta una Privacy Dashboard che permette di gestire in maniera più rapida e precisa quali permessi e quali dati vengono dati in pasto alle app installate. Ma non solo: è stato aggiunto un indicatore che ci segnala se un'app sta utilizzando il microfono e/o la fotocamera, potendo agire dai Quick Settings per impedirglielo. Infine, l'aggiunta della geolocalizzazione camuffata permette agli utenti di dare una localizzazione GPS approssimata alle app che non necessitano di una posizione precisa al 100%.

Android 12 Beta: ecco i modelli OPPO compatibili

Come anticipato, ci vorrà ancora tempo prima che OPPO e tutti gli altri produttori rilasciano l'aggiornamento ad Android 12 Stabile. Probabilmente se ne riparlerà a cavallo fra 2021 e 2022, ma fino a quel momento è già possibile testare il firmware con Android 12 Beta. Al momento, l'unico smartphone compatibile è il top di gamma OPPO Find X3 Pro, ma non è da escludere che se ne possano aggiungere di ulteriori. Tuttavia, bisogna sottolineare che la build attualmente disponibile non comprende la ColorOS 12, pertanto è più da considerare una ROM AOSP. Qualora voleste provarla, vi lasciamo con il link al download (adesso non è presente ma sarà aggiunta nelle prossime ore).

