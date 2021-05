TCL 20 Pro 5G si unisce al programma Android 12 Developer Preview

Nei giorni scorsi Google ha annunciato al mondo Android 12, l'ultima versione dell'OS del robottino verde. Una volta alzato il sipario, ovviamente è partita la corsa all'annuncio in merito al programma sperimentale con i principali produttori pronti a dar battaglia (Xiaomi, OPPO, OnePlus e non solo). Ora si aggiunge anche TCL con l'ultimo modello 20 Pro 5G: il dispositivo partecipa al programma Android 12 Developer Preview!

TCL 20 Pro 5G e Android 12 Developer Preview | Download

TCL ha annunciato oggi la disponibilità del programma Android 12 Developer Preview (versione Beta) per il suo smartphone TCL 20 Pro 5G. Questo annuncio, in aggiunta alla recente collaborazione dell'azienda con Google come parte del progetto Android Enterprise Recommended, rafforza l'impegno di TCL nel fornire agli utenti un accesso facile e veloce agli ultimi aggiornamenti software e funzionalità Android.

Il programma Android 12 Developer Preview, relativo al test della prossima versione di Android OS, offre una serie di strumenti che aiuteranno gli sviluppatori a migliorare l'esperienza dell'utente e fornire un primo ambiente di test e sviluppo.

Trattandosi di un prodotto beta, la fase di anteprima è rivolta agli early adopter e agli sviluppatori e non è destinata al grande pubblico. Per tutti i dettagli, qui trovate il thread dedicato: comunque ricordiamo ancora una volta che si tratta di una release dedicata ad utenti esperti e consapevoli, con esperienza in ambito modding.

