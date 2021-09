OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 11.1.1.1: tutte le novità | Download

Dopo essersi aggiornati per ultimi all'ultimo major update, OnePlus 6 e 6T si rinnovano lato software con la nuova OxygenOS 11.1.1.1. Con l'aggiornamento alla OxygenOS 11, entrambi gli smartphone sono ufficialmente passati da Android 10 ad Android 11, ma non senza qualche problema. Per esempio l'impossibilità di usare l'Always-On Display, ma anche e soprattutto il surriscaldamento dello smartphone e quindi consumi energetici sopra la media.

OnePlus 6 e 6T ricevono l'aggiornamento che porta con sé la OxygenOS 11.1.1.1

Il rilascio della OxygenOS 11.1.1.1 si occupa proprio di gestire questi problemi del major update su OnePlus 6 e 6T, come specifica il changelog completo. Inoltre, vengono rinnovate anche le patch di sicurezza, che da luglio passano a settembre.

Sistema Ottimizzato il consumo energetico del sistema per ridurre il riscaldamento Migliorata la sensibilità del sensore giroscopico Aggiornate le patch di sicurezza Android a settembre 2021 Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti

Connettività Stabilità della connessione di rete ottimizzata



Se foste fra i possessori di OnePlus 6 e 6T, dovreste ricevere la notifica OTA nelle prossime ore, se non giorni. In alternativa, potete anticipare l'aggiornamento sfruttando questa guida dedicata. Oppure potete scaricare la ROM ed effettuare l'installazione manuale:

