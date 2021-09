OnePlus Nord 2, ci risiamo: ne esplode un altro, ecco cosa è successo

Fresco di lancio, il nuovo “medio gamma” di OP ha fatto parlare di sé per via di una grande novità: il passaggio a MediaTek, un cambiamento alquanto indolore come abbiamo visto anche nella nostra recensione. Ora OnePlus Nord 2 torna sotto i riflettori ancora una volta ma purtroppo si tratta di un episodio poco piacevole che riguarda una batteria esplosiva.

Aggiornamento 09/09: dopo quanto accaduto circa un mese fa, siamo davanti ad un nuovo caso di OnePlus Nord 2 che esplode. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Nord 2 “esplosivo”: tutti i dettagli e le immagini

Un utente indiano ha condiviso le immagini che vedete all'interno dell'articolo, affidando ai social quanto accaduto. L'unica di OnePlus Nord 2 acquistata di recente (circa 5 giorni prima dell'episodio) è esplosa durante un giro in bici, a causa della batteria. Si è trattato di un episodio davvero anomalo dato che il dispositivo non era nemmeno in carica (quindi è da escludere un difetto della Warp Charge da 65W). Comunque lo sfortunato utente non ha riportato danni anche se la paura è stata tante e non è mancata una caduta dalla bici. OnePlus ha contattato sia l'utente che la testata LetsGoDigital, offrendo il massimo supporto per la vicenda.





Ovviamente è bene specificare che quanto accaduto resta un episodio isolato e che per il momento non sono emerse altre segnalazioni. Il post è stato rimosso dall'autore dopo le varie risposte di OnePlus: probabilmente le parti in causa si sono accordate senza intoppi e per fortuna sembra che tutto sia finito per il verso giusto (a parte lo spavento del povero malcapitato).

Altri casi di esplosioni, ma sono fake | Aggiornamento 11/08

Può succede che, per un caso fortuito, uno smartphone come OnePlus Nord 2 abbia un malfunzionamento e finisca per “esplodere”. Al 99,9% sono casi isolati, dovuti ad una congiunzione di sfortunati eventi che portano lo smartphone a fare la fine che abbiamo visto. In casi come questi, l'azienda è solita indagare e, nel caso in cui verifichi che la segnalazione sia in buona fede, risarcire il malcapitato. Ma può anche succedere che qualcuno provi a fare sciacallaggio mediatico sull'accaduto.

È questo il caso di un utente indiano che, su Twitter, ha colto la palla al balzo per segnalare che anche il OnePlus Nord 2 di suo padre è esploso allo stesso modo. Ma al contrario del caso di cui sopra, questa volta si tratta di un episodio totalmente inventato. Ecco quanto dichiarato da OnePlus: “Siamo stati informati su Twitter di un presunto caso esplosivo per OnePlus Nord 2. Prendiamo sempre molto sul serio tali affermazioni e esaminiamo immediatamente ciascuna di esse per verificarne prima la legittimità. Durante la nostra conversazione con questa persona, siamo stati in grado di confermare che questo presunto caso era falso e non riguardava in alcun modo alcun prodotto OnePlus.”

Ed infatti, provando a cercare l'utente in questione, risulta che il profilo è inesistente. Le ipotesi sono due, quindi: o si trattava di un fake creato per screditare OnePlus, oppure un mitomane in cerca di attenzioni ma che ha cancellato l'account per la brutta figura.

OnePlus Nord 2, nuova esplosione | Aggiornamento 09/09

Nuovo caso di esplosione, stavolta vera, per un OnePlus Nord 2. Il fatto è accaduto di nuovo in India, stavolta ad un avvocato. Infatti, al signor Gaurav Gulati, il suo OnePlus è esploso mentre si trovata in un'aula di tribunale e infatti dalle immagini si può vedere come abbia spento le fiamme con la giacca del suo completo.

Il dispositivo non era in carica a quanto sembra e quindi bisogna capire da dove derivi tale anomalia. Ed in effetti, su Twitter, sotto al post incriminato la stessa OnePlus ha chiesto al malcapitato di contattarli in modo da capirne i dettagli. Molto probabilmente ci ritroveremo un comunicato ufficiale come avvenuto per il caso di POCO X3 Pro di un paio di giorni fa. Ma il fatto che sia il secondo OnePlus Nord 2 che esplode in meno di un mese non fa che insospettire gli utenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu