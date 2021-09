Sharp Aquos Zero6 ufficiale: leggerissimo ma potente

Sharp continua a mettere in mostra le sue capacità produttive: dopo il camera phone R6, è stato presentato ufficialmente il nuovo Sharp Aquos Zero6. Questa volta non parliamo di uno smartphone che ambisce alla fascia alta del mercato, ma che ha comunque qualcosa da dire. Specialmente nei confronti di chi cerca uno smartphone che sia comodo da utilizzare nel quotidiano, grazie ad un peso estremamente ridotto pur mantenendo una certa scheda tecnica.

Sharp presenta Aquos Zero6, il nuovo smartphone peso piuma 5G

Disponibile nelle colorazioni Black, White e Purple, Sharp Aquos Zero6 fa della leggerezza il suo principale vanto. Misura 158 x 73 x 7,9 mm, perciò non parliamo dello smartphone più compatto che ci sia. Ciò nonostante, riesce a pesare soltanto 146 g, pur avendo una batteria da 4.010 mAh, certificazione IP68 ed un comparto tecnico che verte attorno al 5G. Riesce a fare meglio anche del leggero Xiaomi Mi 11 Lite 5G e dei suoi 159 g a fronte di una 4.250 mAh e di uno schermo un po' più grande. Qua abbiamo un OLED da 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh rate a 240 Hz e protezione Gorilla Glass Victus, in accoppiata agli speaker stereo per la fruizione multimediale.

Parlando di tecnicismi, all'interno di Sharp Aquos Zero6 c'è lo Snapdragon 750G, ad 8 nm con CPU octa-core Kryo 570 fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2 con espandibilità via microSD fino ad 1 TB. Il software è basato su Android 11, mentre la ricarica non è delle più veloci: la 4.010 mAh passa dallo 0% al 100% in 130 minuti. La tripla fotocamera posteriore ha sensori da 48+8+8 MP f/1.8-2.4-2.4 e comprende grandangolare, teleobiettivo 2x e sensore ToF. La selfie camera racchiusa nel notch frontale è una 12 MP f/2.3.

Come tutti gli Sharp, anche il nuovo Sharp Aquos Zero6 è destinato unicamente al Giappone, a partire dal 29 settembre ad un prezzo non ancora rivelato.

