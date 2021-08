Il pieghevole Honor debutterà prima del previsto

La nuova vita di Honor sembra essere davvero piena di colpi di scena, sebbene il modus operandi sia comunque ben inquadrato. Dopo aver presentato la serie Magic 3, è in preparazione anche il primo pieghevole Honor. Si vocifera che potrebbe chiamarsi Honor Magic Fold e in questo articolo proviamo a fare chiarezza su tutti i dettagli in merito a design, scheda tecnica, prezzo e uscita del primo foldable del brand.

Aggiornamento 22/08: si torna a parlare del pieghevole Honor, questa volta con un render delle sue fattezze. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Honor Magic Fold: tutto quello che sappiamo sullo smartphone pieghevole

Design e display

Le prime informazioni in merito al pieghevole Honor ci arrivano direttamente da George Zhao, il quale ha fatto riferimento proprio ad un foldable della serie Magic. Il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato come Honor Magic Fold e per comodità ci riferiremo ad esso con questo nome, almeno fino ad una smentita. In occasione di un'intervista rilasciata dopo il debutto della serie Magic 3, ha affermato che il pieghevole Honor sarà “il miglior del settore“. Un'affermazione piuttosto audace, se si considera quanto fatto da Samsung ma anche da Huawei.

Si è vociferato di un pieghevole verso l'esterno con addirittura bordi curvi, una vera novità per il genere seppur molto azzardata. Ma probabilmente per il suo primo modello, Honor potrebbe optare per qualcosa di più canonico. Sulla base degli ultimi risvolti, il leaker Teme ci mostra alcuni possibili soluzioni.

Magic Fold or whatever it is called. maybe it looks like this pic.twitter.com/P8foR54aol — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 21, 2021

Allo stesso tempo, è spuntata un'altra indiscrezione proveniente da un brevetto depositato da Honor. Nel documento ci si riferisce a quelli che sembrerebbero essere due pieghevoli, denominati Honor Magic Fold e Magic Flip. Stando a ciò, sembrerebbe che Honor potrebbe avere in serbo due modelli di pieghevole, forse caratterizzati da forme diverse: se Magic Fold potrebbe piegarsi in formato smartphone/tablet, Magic Flip potrebbe farlo sotto forma di flip-phone, sulla falsa riga di Samsung.

Secondo quanto vociferato, il pieghevole Magic Fold dovrebbe contenere schermi di manifattura BOE. Quello principale avrebbe una diagonale da 8″, mentre quello esterno da 6,5″: molto simile a Mate X2, pertanto sul fuori dovrebbe esserci uno schermo standard e non ridotto.

Hardware

Dopo le prime voci arrivate in merito al nome di quello che sarà il pieghevole del brand si passa anche ad indiscrezioni sulle specifiche. Anche in questo caso navighiamo nell'incertezza, ma una cosa è certa: le cose potrebbero mettersi bene per Honor, con il ritorno dei servizi Google. Di conseguenza, se l'azienda non avrà alcun “limite” sono pronosticabili varie soluzioni hardware: da un lato i chipset MediaTek Dimensity 1100 e 1200, dall'altro la possibile presenza dello Snapdragon 888. Tuttavia non vi sono certezze e sarà necessario pazientare ancora!

Honor Magic Fold – Prezzo e data di presentazione

Per quanto riguarda il periodo di uscita di Honor Magic Fold, stando a quanto afferma il leaker Teme il primo smartphone pieghevole dovrebbe debuttare durante il Q4 2021. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato solo in Cina e allo stato attuale non è dato di sapere se Honor porterà il suo gioiellino anche in altri mercati.

Il prezzo di Honor Magic Fold è ancora avvolto dal mistero e non ci sono indiscrezioni al riguardo. Xiaomi Mi MIX Fold ha dato un bello scossone al settore dei pieghevoli, con un modello proposto a circa 1290€ al cambio (9999 yuan): se Honor vorrà conquistare il pubblico cinese sarà necessaria una cifra simile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu