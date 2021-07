Reno 6 Pro Global si avvicina: OPPO conferma design e specifiche

La nuova serie del brand cinese ha debuttato in patria da un po' di giorni ed ecco che si comincia a parlare di un possibile OPPO Reno 6 Global, ovviamente accompagnato anche da una variante Pro. In questo articolo raccoglieremo tutte le indiscrezioni riguardanti il debutto della gamma per il mercato internazionale: teniamo le dita incrociate anche per un possibile lancio alle nostre latitudini!

Aggiornamento 02/07: la serie Reno 6 Global debutterà a luglio (in India) ed ora arrivano nuove conferme sull'identità e le specifiche del modello Pro. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo, nella sezione relativa al fratello maggiore Reno 6 Pro.

OPPO Reno 6 Global: tutto quello che sappiamo

Reno 6

Il nuovo smartphone del brand cinese è stato avvistato su Geekbench con la sigla CPH2251. I primi benchmark mostrano un dispositivo dotato di almeno 8 GB di RAM, con Android 11 ed un chipset MT6877V/ZA. Quest'ultimo fa riferimento al Dimensity 900 di MediaTek: al momento l'unico smartphone di OPPO dotato di questa soluzione è Reno 6 quindi non è difficile farsi venire in mente una possibile versione Global. Teniamo a mente che la sigla del Reno 6 China è PEQM00, quindi parecchio diversa rispetto a quella avvistata nella piattaforma di benchmark; comunque i dispositivi caratterizzati dalla dicitura CPH sono riferiti ai mercati fuori dalla Cina, quindi si tratterà di certo di un modello internazionale.

Lanciata a fine maggio, la serie Reno 6 ha debuttato in tre versioni, con Dimensity 900, 1200 e Snapdragon 870 di Qualcomm. Ovviamente in tanti si aspettano un rilascio internazionale e per questo motivo il misterioso smartphone apparso su Geekbench fa pensare. Che si tratti davvero del primo avvistamento di OPPO Reno 6 Global? Al momento non è dato di saperlo ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Scheda tecnica (Versione China)

Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento al tocco a 180 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI, refresh rate a , campionamento al tocco a 180 Hz e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,59 mm per 182 g

SoC MediaTek Dimensity 900

CPU octa-core Cortex-A78/A55 (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz)

GPU Mali-G68 MC4

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile

di storage UFS 2.1 non espandibile sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

tripla camera da 64+8+2 MP f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro

f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Tri Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.3

OPPO Reno 6 Pro Global: immagini e specifiche

Reno 6 Pro

La divisione indiana ha confermato il lancio di OPPO Reno 6 e del fratello maggiore Pro in versione Global. A quanto pare arriveranno due modelli su tre dispositivi presentati in patria: il dispositivo Pro avrà le medesime caratteristiche della controparte cinese, almeno stando al nuovo teaser.

22% faster CPU. 13% faster GPU. 12.5% faster AI.*

Expect nothing but flagship-level performance with MediaTek Dimensity 1200 in OPPO Reno6 Pro 5G, launching on 14th July. #OPPOReno6Series #MostAwaitedReno



*Data is from MediaTek, compared with Dimensity 1000+ pic.twitter.com/Ab58NzDXUH — OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2021

Questo pone l'accento sul chipset a bordo, ossia il Dimensity 1200 di MediaTek, accompagnato da RAM fino a 12 GB e storage fino a 256 GB. Di conseguenza è plausibile che avremo lo stesso comparto della controparte cinese, quindi possiamo aspettarci un display OLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz, una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W ed una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e macro. La selfie camera dovrebbe essere un sensore da 32 MP.

OPPO Reno 6 Pro+ Global: c'è spazio anche per lui?











Nelle scorse settimane l'ente FCC ha certificato uno smartphone con la sigla CPH2247 e il nome commerciale Reno 6 Pro. A dispetto del nome si tratta di un dispositivo che misura 160,8 x 72,5 x 7,99 mm per un peso di 188 grammi. Eppure queste dimensioni appartengono al modello Reno 6 Pro+, lanciato in Cina. A questo punto la domanda sorge spontanea: arriverà anche il modello Pro+?

Reno 6 Pro+

Non abbiamo la certezza assoluto e i teaser indiani parlano solo dei fratelli 6 e 6 Pro. Volendo formulare un'ipotesi, potremmo immaginare la presenza di un OPPO Reno 6 Pro “alternativo” destinato ad altri mercati. Questo smartphone non sarebbe il Pro cinese ma il Pro+. Che cosa cambia con questa variante?

Anche in questo caso avremo un pannello OLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz mentre cambia leggermente il layout della fotocamera. Questa poi avrebbe dalla sua sensori da 50 + 16 + 13 + 2 MP (con grandangolo, teleobiettivo e macro), con modulo principale Sony IMX766. Un'altra differenza riguarda il chipset, a questo giro lo Snapdragon 870 di Qualcomm. Batteria e ricarica ricalcano il modello Pro (4.500 mAh, 65W).

OPPO Reno 6 Global: indiscrezioni su prezzo e uscita

Make way for the next big thing in videography. #OPPOReno6Series, launching on 14th July, 3PM. #EmotionsInPortrait

Know more: https://t.co/b7vPycQ4Br pic.twitter.com/1904gMjYET — OPPO India (@OPPOIndia) July 1, 2021

Al momento non ci sono dettagli riguardanti il prezzo di OPPO Reno 6 Global ma per quanto riguarda la data di presentazione, la gamma debutterà in India il prossimo 14 luglio. Insomma, la serie Reno 6 si fa più vicina anche se al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte della casa cinese per quanto riguarda il debutto in Europa: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

