OnePlus 8, 8 Pro e 8T ricevono la OxygenOS Open Beta 12/7 | Download

Puntuale come sempre ecco ritornare l'appuntamento con una nuova versione sperimentale della OxygenOS dedicata alla precedente generazione top. A questo giro OnePlus 8 e 8 Pro ricevono l'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 12 mentre per il modello 8T si passa alla Open Beta 7: di seguito trovate il changelog completo ed i link al download.

OnePlus 8, 8 Pro e 8T: tutte le novità dell'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 12/7 | Download

Ancora una volta ci troviamo alle prese con una release di assestamento, anche se non mancano novità interessanti. Oltre a migliorare la stabilità del sistema, la OxygenOS Open Beta 12/7 per Oneplus 8, 8 Pro e 8T introduce un fix per WA e le patch di sicurezza del mese di luglio 2021. Eccovi il changelog completo dell'update.

Sistema Stabilità del sistema migliorata Risolto il problema che impediva lo sblocco con il volto nella scansione QR su WhatsApp Aggiornate le patch di sicurezza Android a luglio 2021

Work-life balance Ora il wifi di lavoro può supportare l'aggiunta al wifi di vita Risolto il problema della mancata modifica della modalità di vita e di lavoro

OnePlus Store Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto facilmente, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus



L'aggiornamento è attualmente in fase di rilascio tramite OTA per gli utenti beta; per chi preferisce il flash manuale, trovate il download della OxygenOS Open Beta 12 e 7 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T direttamente nell'articolo dedicato presente in questo link (DOWNLOAD).

