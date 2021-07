Anker lancia il suo caricatore MagSafe e costa solo 10€

Mentre il mondo Android si prepara a dare il benvenuto alla ricarica wireless magnetica con Realme Flash e la tecnologia MagDart, il brand cinese Anker ha lanciato il suo caricatore MagSafe e ovviamente si tratta ancora una volta di un prodotto proposto a prezzo stracciato: ecco tutti i dettagli e le prime offerte per il nuovo alimentatore.

Anker presenta il suo alimentatore MagSafe: il caricatore compatto e votato alla portabilità, già in sconto!

Il caricatore MagSafe di Anker arriva con un corpo compatto e leggero, caratterizzato da un design minimale e la sola colorazione bianca. Adatto a tutti i modelli della serie 12 di Cupertino, l'alimentatore MagSafe offre un collegamento magnetico saldo, ovviamente con un occhio alla sicurezza. Il dispositivo presenta una presa Type-C e sarà quindi necessario avere un caricabatteria con un ingresso di questo tipo.

Ovviamente il nuovo alimentatore MagSafe di Anker non poteva che debuttare in sconto, ad un prezzo super: basteranno solo 10€ (Vat Tax inclusa) per acquistarlo. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

