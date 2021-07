OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.0.2.1: tutte le novità

A distanza di un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento, ecco che OnePlus 7 e 7 Pro cominciano a ricevere la nuova OxygenOS 11.0.2.1, una release di assestamento che introduce alcune migliorie e novità per la sicurezza.

OnePlus 7 e 7 Pro: tutte le novità dell'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.2.1

Di seguito trovate il changelog completo della OxygenOS 11.0.2.1, valido sia per OnePlus 7 che per il fratello maggiore 7 Pro. Entrambi i dispositivi ricevono le patch di sicurezza di giugno 2021; inoltre sono stati risolti alcuni problemi venuti a galla con l'attuale versione software.

Sistema Consumi energetici ridotti Migliore gestione del controllo del surriscaldamento Risolto il problema per cui non era possibile riprodurre video HD su alcune piattaforme video Patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2021

File Manager Risolto il problema di crash dell'applicazione

Telecamera Risolto il problema per cui la fotocamera era sfocata durante le riprese a schermo intero Migliorata la stabilità

Telefono Ottimizzata l'interfaccia utente delle chiamate



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.2.1 per OnePlus 7 e 7 Pro è attualmente in fase di rilascio tramite OTA: i possessori non dovranno far altro che pazientare fino all'arrivo sul proprio dispositivo. Nel caso in cui preferiate il flash manuale, non appena disponibile al download qui troverete il firmware per entrambi.

