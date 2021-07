OnePlus: con la OxygenOS 12 sarà possibile disattivare il limite alle app

La polemica legata a OnePlus e alla gestione delle app con gli ultimi flagship sta per giungere al capolinea grazie alla dichiarazione di uno dei membri del team, il quale assicura una soluzione che andrà bene a tutti e che farà capolino con la OxygenOS 12.

OnePlus conferma: niente limiti alle app con la OxygenOS 12, gli utenti potranno scegliere

Per chi si fosse perso qualcosa, da alcuni studi è venuto fuori che OnePlus limita le app installate all'intero degli ultimi top di gamma della serie 9. Ovviamente è bene fare alcune precisazioni: non si tratterebbe di modifiche “maliziose” bensì di accorgimenti a fin di bene. All'interno del software della casa cinese è stato scovato il servizio OnePlus Performance Service, il quale si occupa di modificare le performance della CPU in base all'apertura di determinate applicazioni. Ciò si traduce in un limite della potenza con alcune app popolari: queste vanno ad impattare troppo su autonomia e temperature e per questo OnePlus ha deciso di agire ottimizzando le performance.

Per maggiori dettagli qui trovate il nostro approfondimento. Comunque questa cosa non è piaciuta né a Geekbench – che ha accusato OP di “barare”, dato che le app di benchmark non sono limitate – né agli utenti. In particolare questi ultimi sono quelli più scottati: l'azienda cinese è sempre stata aperta al confronto e una simile limitazione andrebbe decisa insieme (o almeno bisognerebbe dare la possibilità di scegliere).

Detto, fatto: OnePlus ha confermato ufficialmente che la funzione che “limita” le app subirà delle modifiche con la OxygenOS 12. Stando a quanto dichiarato sarà possibile scegliere se attivarla o meno, proprio come chiesto dagli utenti. Per ora non è dato di sapere come funzionerà esattamente questa novità: attivando il “limite” si andrà ad impattare su tutte le applicazioni oppure si potrà scegliere quali di questa limitare?

Al momento mancano risposte ma almeno sappiamo che l'azienda ha accolto il feedback degli utenti in modo positivo.

