OnePlus 8, 8 Pro e 8T: tutte le novità della OxygenOS Open Beta 11/6

Oggi giornata di update per la compagnia cinese: dopo il primo aggiornamento dedicato al nuovo mid-range Nord CE, è tempo di una nuova OxygenOS Open Beta per OnePlus 8/8 Pro e 8T, che passano – rispettivamente – alle versioni 11 e 6. Andiamo a vedere tutte le novità, insieme ai link al download per i nuovi firmware.

OxygenOS Open Beta 11/6 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T | Changelog & Download

L'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 11/6 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T introduce tutta una serie di migliorie: tra queste abbiamo le patch di sicurezza di giugno 2021, insieme ad ottimizzazioni per i consumi energetici e miglioramenti nell'esperienza audio quando lo smartphone è connesso con le cuffie Buds. Inoltre con la nuova release è possibile effettuare uno screenshot della schermata di Always-On Display. Di seguito trovate il changelog completo dell'update.

Sistema Miglioramento delle prestazioni dei consumi energetici per prolungare la durata della batteria Aggiunta la nuova funzione screenshot per AOD Patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2021

Telefono Migliorata l'esperienza audio quando il telefono è connesso a Watch e Buds

OnePlus Share Migliorato gli effetti visivi dell'interfaccia utente sulla pagina di condivisione

Rete Risolto il problema occasionale di connessione alla rete Wi-Fi



Se non avete ancora aggiornato, trovate il download della OxygenOS Open Beta 11 e 6 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T direttamente nell'articolo dedicato presente in questo link (DOWNLOAD), in modo da procedere con il flash manuale.

