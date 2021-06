In questo Xiaomi la selfie camera c’è ma non si vede (e non è sotto il display)

Che la casa di Lei Jun sia in cerca di nuovi form factor e soluzioni per cambiare stile è ormai risaputo: lo stesso Mi 11 Ultra rappresenta un passo importante per provare ad offrire qualcosa di diverso dal solito ma è nei brevetti che la compagnia cinese dà il meglio di sé. Tra le novità più recenti abbiamo – ad esempio – una soluzione in stile OPPO X 2021, anche se con una marcia in più. Ed ora Xiaomi ha brevettato uno smartphone con una selfie camera unica, quasi invisibile ma non sotto al display!

Xiaomi immagina un nuovo tipo di selfie camera: dietro il display, ma integrata nella cornice

Come fare per utilizzare un pannello tutto schermo eliminando il punch hole? La fotocamera sotto il display è l'unica risposta possibile? Già OnePlus ha risposto a queste domande con un interessante brevetto risalente a febbraio 2021 ed ora la nuova soluzione di Xiaomi segue la scia della rivale connazionale. Il brevetto della casa di Lei Jun è stato approvato a inizio giugno 2021 in Europa e USA e illustra un nuovo modo di intendere la selfie camera. In questo particolare smartphone Xiaomi, la fotocamera frontale è integrata all'interno della cornice del display, in un modulo di dimensioni estremamente ridotte.

Come si legge nel documento, l'obiettivo della fotocamera è posizionato dietro il display; la luce entra dal foro presente lungo la cornice ed arriva al modulo posizionato dietro lo schermo tramite fibre ottiche oppure – in alternativa – un prisma.

Il fine ultimo di questo brevetto di Xiaomi, ovviamente, è quello di mandare in pensione notch e fori nel display, senza dover necessariamente ricorrere alla fotocamera sotto lo schermo (che farebbe lievitare i costi). Che ne pensate di una soluzione di questo tipo? Speriamo solo che il nuovo sistema di fotocamere frontali non finisca nel dimenticatoio, oscurato dall'entusiasmo per le future soluzioni sotto lo schermo (che di certo danno un tocco “fantascientifico” a qualsiasi dispositivo).

