Xiaomi YouPin lancia la nuova lampada LYMAX per display curvi

La parata di accessori tech di Xiaomi YouPin continua: dopo l'ultimo massaggiatore smart dalla forma “insolita”, ecco la nuova lampada LED per monitor di LYMAX, una soluzione economica pensata appositamente per display curvi.

La nuova lampada LED per monitor curvo di LYMAX debutta su Xiaomi YouPin

Ormai i display curvi sono diventati all'ordine del giorno: la stessa Xiaomi ha lanciato una soluzione accessibile e con caratteristiche di tutto rispetto (qui trovate la nostra recensione). Da qui l'esigenza di una lampada LED contro l'affaticamento degli occhi pensata appositamente per monitor curvo e la soluzione targata LYMAX, lanciata di recente su Xiaomi YouPin, si muove proprio in questa direzione. Il dispositivo integra 100 luci LED RGB (a spettro completo Ra97) ma grazie al design del corpo, la luce non colpisce direttamente lo schermo (in modo da evitare fastidiosi riflessi), bensì punta direttamente all'area sottostante.







In termini di curvatura si tratta di una soluzione R1000, da 550 mm di spessore: si tratta quindi di un modello in grado di adattarsi a molteplici schermi curvi sul mercato. All'interno trova spazio un chip ARM, accompagnato da un sensore per il rilevamento dei suoni: alcuni dei LED possono illuminare sincronizzando la luce con l'audio circostante. Insomma, il dispositivo è perfetto contro l'affaticamento degli occhi; tuttavia – grazie al braccetto reclinabile – è possibile sfruttare le luci RGB e il rilevamento del suono per creare giochi di luci che incorniciano il pannello, perfetti per ogni occasione.

La nuova lampada LED per display curvo di LYMAX è attualmente in fase di crowdfunding su Xiaomi YouPin, al prezzo di circa 22€ al cambio attuale (ossia 169 yuan). Per la versione Pro il prezzo sale a circa 39€ (299 yuan): questa variante è dotata di un mini telecomando in dotazione (per regolare intensità e temperatura della luce) mentre il corpo è realizzato in lega di alluminio.

