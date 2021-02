Il trend degli ultimi due anni per gli smartphone ha inseguito un determinato ideale: uno schermo sempre più pulito e ampio. C'è chi ha ovviato con la fotocamera sotto al pannello, ma c'è chi studia per mantenere la selfie camera rendendo il display dello smartphone full screen senza ricorrere nemmeno alla soluzione pop up, come ha fatto OnePlus in un brevetto.

OnePlus: un display praticamente full screen con cornice e fotocamera sottilissime

Una soluzione del genere, a dirla tutta, non è proprio originale in quanto anche Apple ha ipotizzato tempo addietro una cosa simile, ma era poi finita nel “dimenticatoio”. Ora, OnePlus la riporta in auge tramite un nuovo brevetto. Ma come funziona di preciso?

Andando a vedere l'immagine realizzata dalla fonte in base al brevetto del brand di Pete Lau, possiamo vedere come la piastra su cui è alloggiato il sensore della fotocamera anteriore si posiziona perfettamente nella cornice superiore. Essendo la struttura della selfie camera a filo con il display, questo permette ad entrambi gli elementi (sensore e cornice) di essere sottilissimi.

In questo modo, sebbene la fotocamera potrebbe essere più piccola (quindi con il timore di catturare meno luce), permetterebbe al display di avere uno screen-to-body ratio praticamente del 99%, traducibile in un vero e proprio full screen.

Se andiamo alla concretezza della proposta, è sicuramente più semplice da realizzare rispetto ad una soluzione con fotocamera sotto al display, che tanto preoccupa i vari brand, ma è chiaro che prima di vederlo effettivamente sui prossimi smartphone OnePlus c'è necessità che l'azienda faccia i dovuti test, magari congiuntamente ad OPPO.

