Fengmi Vogue: il nuovo proiettore laser di Xiaomi debutta su Banggood

Xiaomi è molto attiva in tantissimi altri settori riguardanti l'elettronica in generale e YouPin è di certo la prova più lampante, con la sua valanga di prodotti diffenti. Quest'oggi arriva un dispositivo direttamente dalla piattaforma proprietaria di crowdfunding del brand, Fengmi Vogue, un nuovo proiettore Full HD ora disponibile per noi occidentali grazie a Banggood (con un codice sconto dedicato).

Codice sconto Xiaomi Fengmi Vogue: il proiettore smart è già in offerta dall'Europa

Il nuovo modello Fengmi Vogue è un proiettore laser in grado di erogare un massimo di 1500 lumen ad una risoluzione Full HD fino a 100″, con decodifica fino ad 8K. Questa nuova versione, più piccola ed economica rispetto al modello 4k presentato in passato, è stata lanciata su Xiaomi YouPin qualche tempo fa e ci ha ingolosito fin da subito per le sue caratteristiche interessati.

Il proiettore è equipaggiato con una tecnologia FAV, che ottimizza la qualità dell'immagine in termini di luminosità, gamma cromatica e nitidezza. Non manca il supporto all'HDR e alla gamma NTSC superiore all'85%.

A bordo troviamo, inoltre, un particolare algoritmo di elaborazione capace di distinguere bordo e dettagli dell'immagine rappresentata. Questa novità porterà un miglioramento della chiarezza dell'immagine e delle prestazioni durante le sessioni di gaming. Infine, grazie al rapporto di proiezione 1:1 non sarà più necessario posizionare il proiettore a distanze elevate. Basteranno soltanto 2.5 metri per ottenere uno schermo Full HD da 100″, permettendo quindi un ingente recupero dell'ingombro e dello spazio.

Dopo il lancio su Xiaomi YouPin, il nuovo proiettore Fengmi Vogue M135FCN arriva anche su Banggood, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu