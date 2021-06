Recensione Kospet Prime S: la sostanza sta nelle piccole cose

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di provare uno smartwatch phone a marchio Kospet, l'Optimus 2, che ci aveva incuriositi per quello che aveva da offrire in quanto a concept. Stavolta, a finire in prova nella nostra recensione è una sorta di fratello minore, il Kospet Prime S, che potrebbe essere una sorta di outsider di questa nicchia di prodotti, ma come sarà andato?

Recensione Kospet Prime S

Contenuto della confezione

Non ricca come quella dell'Optimus 2 ma l'essenziale c'è: manualistica, cavo di ricarica, spillino per la SIM e pellicole protettive, che non fanno mai male. Insomma, è una dotazione più da smartwatch vero e proprio, ma forse basta e avanza.

Design e materiali

Il design di questo Kospet Prime S in recensione è un certo senso più congeniale per il polso rispetto ad altri modelli e qui torna il paragone con l'Optimus 2, che in teoria dovrebbe essere premium, ma che ergonomicamente forse perde un po' il confronto con questo modello.

Per i materiali, la cassa è in policarbonato, il cinturino in silicone (molto piacevole e morbido) e la corona dove è alloggiata la fotocamera frontale è in un materiale simil-ceramico, ma comunque plastico. Dobbiamo dire però che lo abbiamo apprezzato.

Display

Il display di questo orologio smartphone è buono, ma è chiaramente uno schermo da smartwatch di medio livello. L'ampio pannello IPS da 1.6″ ci dà la possibilità di consultare le varie applicazioni Android senza problemi, sebbene essendo “limitato”, non riuscirete a visualizzarle tutte (tipo WhatsApp). Diciamo che tutto ciò che riuscite a fare con questo display è tutto un plus, a meno che non lo utilizzate nella modalità Lite.

Hardware e funzionamento

Anche qui, essendo uno smartwatch phone, abbiamo un hardware più strutturato rispetto ad un orologio intelligente. Infatti, per la modalità Android troviamo il chipset Spreadtrum SC9832E, mentre per la modalità Lite il chip nRF52832, che lavorano in contemporanea per uno switch immediato. Rispetto all'Optimus 2, abbiamo un 1 GB di RAM e 16 GB di storage, ma considerato l'uso vanno forse più che bene.

Del resto, si muove in maniera fluida. Un piacere scoprire che agisce tanto bene nella modalità Android che nella modalità Lite, con tutte le funzionalità di base che funzionano bene e la connessione è stabile sia per quanto riguarda il pairing, sia per la rete dati, sia per il Wi-Fi. Insomma, non è uno sprovveduto, sebbene riteniamo che la modalità puramente Android possa risultare più esaustiva se usata da sola.

Software – Kospet Prime S

Probabilmente il software di questo Kospet Prime S in recensione è gestito meglio dell'Optimus 2. C'è un motivo ben chiaro: il pairing all'applicazione Gao Fit, che abbiamo scoperto funziona solo in modalità Lite, mentre per la modalità Android non funziona, ci permette di avere uno smartwatch a tutti gli effetti visto che la rete va in modalità aereo.

In ogni caso, non abbiamo avuto alcuna criticità di utilizzo anche nelle varie modalità di monitoraggio collegate alla sensoristica, ma anche del meteo, che ci è parso molto preciso. Insomma, se volete qualcosa di “alternativo”, sapete cosa scegliere. La versione Android inclusa è la 9.1, che tutto sommato non ci fa rimpiangere un aggiornamento.

Fotocamera

La fotocamera del Kospet Prime S fa quel che può. Il sensore principale da 8 MP prova a donare scatti onesti, ma le limitazioni sono evidenti. Lo stesso vale per la selfie camera, che rende giustizia solo se la si guarda dal quadrante dell'orologio.

Autonomia

Buona l'autonomia, senza dubbio, in relazione a ciò che può fare la batteria da 1.050 mAh. Sostanzialmente, in modalità Android riesce a coprire fino a fine giornata, in modalità Lite si comporta meglio, ma non vi aspettate miracoli. Sostanzialmente è ottimizzato per ciò che è l'hardware, quindi passa il test.

Recensione Kospet Prime S – Prezzo e conclusioni

La domanda fatta per l'Optimus 2 vale anche per il Prime S: questo Kospet è per tutti? Stavolta possiamo forse dire di sì, in quanto sia per prezzo, sia per modalità si comporta meglio. Considerato che costa circa 88€, può andare bene anche per chi vuole qualcosa di più da uno smartwatch senza però rinunciare alla comodità. Altrimenti, va considerato l'acquisto di un orologio smart vero e proprio, in cui Kospet piazza un ottimo prodotto come il Magic 3.

Se scegliete di acquistarlo sullo store ufficiale, Kospet vi riserva una serie di vantaggi importanti per il Prime S in recensione: infatti, ci sarà sempre la garanzia di ricevere un prodotto nuovo, ma anche la possibilità di renderlo entro 7 giorni senza alcuna motivazione. Nel caso vi fossero problemi, avrete 15 giorni di sostituzione gratuita e 1 anno di garanzia per le riparazioni. Inoltre, a breve potrete riceverlo anche da magazzini europei.

