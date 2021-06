Recensione Kospet Optimus 2: un’idea intrigante da ottimizzare

Di smartwatch, smartband e smartphone ne abbiamo provati tanti e sono ormai un'abitudine di tutti. Ma se si potesse avere a che fare con uno smartwatch con il cuore da smartphone, come nel caso del Kospet Optimus 2 di questa recensione, che cosa ne verrà fuori?

Recensione Kospet Optimus 2

Contenuto della confezione

Il packaging della confezione è quello di uno smartwatch, ma questo perché ovviamente il form factor è quello. Bisogna dire che la confezione risulta essere tutto sommato completa: oltre al dispositivo, è presente il cavo per ricaricare, il mini power bank da 1.000 mAh che si adatta alla cassa dell'orologio, un cavo micro USB per ricaricare proprio il power bank ed un mini cacciavite per estrarre la SIM, che forse non è realmente necessario. Chicca non da poco la pellicola per il display, non è facile da trovare.

Design e materiali

Partiamo da un presupposto: il design del Kospet Optimus 2 in recensione non è brutto, diciamo più nella media, ma è davvero enorme. Il che è ovvio perché i componenti hardware del prodotto sono quelli di uno smartphone per certi versi e non potevano certo metterli in uno smartwatch di misure più standard. Forse un po' grossolani i tasti funzione, ma all'indosso risulterà adeguato solo a chi ha un polso grande.

Per i materiali, il corpo è in policarbonato, di buona qualità, con cinturino in silicone di onesta fattura ed una bella corona superiore in ceramica, che permette di renderlo un prodotto più “premium”. Diciamo che va anche bene così.

Display

Grossa la cassa, ampio il display e questo è indicativo per ciò che è l'utilizzo del Kospet Optimus 2. Si tratta di un bel pannello IPS da 1.6″, che permette non solo di vedere meglio le funzioni più semplici, ma anche le applicazioni che possiamo scaricare da Google Play Store, compresi i social. I colori sono buoni, non eccezionali, però si difendono bene e sotto la luce del sole si vede benone.

Hardware e funzionamento

Non il semplice hardware da smartwatch, forse si avvicina a quello di un prodotto Wear OS, ma ha probabilmente qualcosa in più. Anzitutto, sono presenti due chipset, il primo è un MediaTek Helio P22, che muove lo smartwatch nella conformazione Android, mentre per la versione Lite si attiva il PicsArt PAR2822. Non mancano ben 4 GB RAM e 64 GB di storage, oltre al modulo 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (anche BLE), GPS e tutto ciò che teoricamente troveremmo in uno smartphone.

E fatte queste premesse, partiamo a spiegare come funziona questo hardware. A dirla tutta, il tutto è davvero molto fluido sia in modalità Android, sia in modalità Lite. Ma ad essere onesti, è preferibile che lo utilizziate semplicemente in modalità Android con SIM inserita e senza connetterlo al Bluetooth e quindi ad un altro smartphone. L'Optimus 2 funziona benissimo da solo, soprattutto con le chiamate ci sentono davvero bene con il segnale senza problemi, mentre ha qualche complicanza quanto deve fare lo smartwatch puro e lo capiremo bene quando parleremo del software.

Software – Kospet Optimus 2

Il software del Kospet Optimus 2 in recensione è veramente a due facce. Non tanto internamente, visto che riusciamo ad utilizzare Instagram, Facebook e addirittura WhatsApp in maniera fluida sul dispositivo. Il problema nasce quando lo si vuole collegare all'applicazione Gao Fit, che di per sé è ben strutturata, ma con il pairing si crea una confusione di sistema e quindi se pensate di utilizzarlo come semplice smartwatch, dovrete rivedere le vostre intenzioni. In ogni caso, le attività sportive hanno una bella configurazione ed è molto piacevole da usare anche con i sensori, tutto sommato precisi nel monitoraggio dei parametri corporei. Va detto infine che il sistema operativo utilizzato è Android 10.7, probabilmente customizzato per questo tipo di prodotto, che permette di avere un Google Play Store full scene.

Fotocamera

Comparto da valutare bene è senza dubbio la fotocamera di questo Kospet. Il sensore da 13 MP Sony IMX218, che permette di scattare nei limiti del possibile anche foto che potremmo definire anche decenti per il prodotto, ma essenzialmente sfocate. Essendo una fotocamera rotante, vale la stessa cosa per i selfie, anzi, per questo utilizzo potrebbe quasi andare bene. Il flash LED è un tocco in più, ma al buio non fa certo miracoli, ci sorprenderemmo del contrario.

Autonomia

Buona, ma non vi aspettate miracoli. Il modulo interno da 1.260 mAh garantisce un utilizzo giornaliero in 4G e Wi-Fi, quindi alla stregua degli smartwatch più blasonati. Intelligentemente però Kospet ci ha inserito il power bank da 1.000 mAh, quindi potete tranquillamente viaggiare con lo smartwatch Optimus 2 senza problemi anche per un paio di giorni.

Recensione Kospet Optimus 2 – Prezzo e conclusioni

Ed eccoci arrivati al momento della verità. Il Kospet Optimus 2 in recensione è un prodotto per tutti? Probabilmente no e ci spieghiamo meglio: se cercate un prodotto tutto sommato innovativo, particolare e come ottimo sostitutivo di un muletto che sta al polso e non quindi in tasca in maniera ingombrante, allora sì, compratelo. Se cercate uno smartwatch che abbia funzioni in più e quindi pensate di eseguire entrambe le funzioni, non è ancora ottimizzato a tal punto. Va rivista la parte più semplice, perché da smartphone funziona davvero bene e la strada intrapresa è giusta.

Tra l'altro il prezzo è anche onesto, visto che costa anche meno di 150€ grazie al codice sconto della promo del sito ufficiale valida fino al 28 luglio 2021, ma ha senso solo se valutate la prima opzione di utilizzo.

