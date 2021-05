Il mercato indossabili ha subito un'impennata importante, soprattutto grazie a smartband e smartwatch. Se le prime sono abbastanza accessibili, i secondi spesso costano molto ma offrono anche molto di più. Poi c'è un limbo in cui inseriamo prodotti che definiremmo una via di mezzo, non proprio smartwatch ma forse poco più di una smartband ed è qui che troviamo anche il Kospet Magic 3 di questa recensione, che si candida a buona alternativa ai braccialetti intelligenti grazie al suo prezzo.

Recensione Kospet Magic 3 | Smartwatch

Contenuto della confezione

Molto semplice, per non dire scarna, con giusto lo smartwatch, la manualistica ed il cavo di ricarica con dock personalizzata. Per quello che costa il Kospet Magic 3 in recensione va benissimo, perché sarebbe stato sinceramente un regalo trovare una confezione più ricca a questo prezzo.

Design e materiali

Qui si può fare un discorso più ampio, più dettagliato e soprattutto fare valutazioni più concrete della confezione. Il design non ci è dispiaciuto, sebbene entri nel novero degli smartwatch con cassa rettangolare che ormai abbiamo visto in tutte le salse. Sarà forse il colore che ci è capitato, un bel Blu elettrico.

In ogni caso, il silicone del cinturino ci è sembrato buono, comodo al polso soprattutto (e c'è da dire che chi ha svolto la recensione non ama particolarmente i cinturini con più fessure per la fibbia). La cassa è di buona qualità, è policarbonato certo, ma non ci fa sentire la necessità di materiali premium. Insomma, un prodotto piuttosto gradevole questo Kospet.

Display

Con tutte le limitazioni della fascia di prezzo, non è affatto un brutto display. Per carità, non è un AMOLED, non è un pannello super definito, ma la diagonale da 1.71″ permette di avere tanti parametri e informazioni sufficienti e ben in vista.

Con luminosità massima si vede più che bene sotto la luce del sole, a luminosità media non fa gridare al miracolo ma si legge ben e soprattutto è importante il fatto che i colori siano ben tarati. Tutto sommato è okay.

Hardware – Kospet Magic 3

Il comparto hardware è quanto serve per poter utilizzare uno smartwatch essenziale, ma non manca una sensoristica di tutto rispetto. Infatti, possiamo misurare con essa il battito cardiaco, i valori SpO2, i valori di pressione sanguigna, il monitoraggio del sonno e ovviamente tutte quelle attività sportive di cui vi parleremo dopo andando ad analizzare il software. Presente un comodo tasto funzione per la home e per tornare indietro.

Parlando nello specifico dei vari monitoraggi, il battito cardiaco ci è sembrato abbastanza buono, rilevandolo in maniera tutto sommato corretta. Stessa cosa per la pressione sanguigna, abbastanza affidabile. Qualche dubbio è venuto con il rilevamento dell'ossigeno nel sangue (SpO2), che segnava costantemente 99% (ottimo, direte voi, ma il non variare mai ha incuriosito). Sonno e sveglia funzionano in maniera tranquilla, senza sbavature. Simpatico l'esercizio di respirazione. Punto a favore di questo Kospet Magic 3 in recensione è la certificazione IP68, quindi interessante per i nuotatori.

Software

L'interfaccia a icone che possiamo definire ad alveare è sembrata molto piacevole e adatta un po' a tutti, ma di per sé anche le watch face sono gradevoli e soprattutto sono ben ottimizzate per il display dello smartwatch (cosa non comunissima tra questo tipo di modelli). Buone e precise le notifiche, sono sempre arrivate in tempo.

Capitolo applicazione. Da Fit è una bella applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, che registra un po' tutti i monitoraggi. Unica cosa (e qui si torna sul dubbio della misurazione), non rileva i record dell'SpO2. In ogni caso, permette di regolare un po' tutto: dalle impostazioni alle watch face all'allenamento. L'allenamento appunto: 20 modalità e tanto basta, infatti troviamo Camminata, Corsa, Ciclismo, Nuoto, Calcio, Basket, Ellittica, Tennis, Allenamento Libero, Sit-Up, Vogatore per poi trovare i più particolari come Arrampicata, Badminton, Baseball, Golf, Rugby, Sci, Trial Running, Manubri e Bowling. Quanto alla traduzione del testo, non perfetto ma l'Italiano è comprensibile.

Autonomia

Molto buona, la batteria da 220 mAh garantisce un'autonomia importante e dura tra i 7 e i 10 giorni (questa è una cosa che eredita dalle smartband) che non ci fanno pensare minimamente a quanto duri il Kospet Magic 3.

Considerando sempre il prezzo, siamo davvero soddisfatti di quanto garantisce l'autonomia, sia in Bluetooth che senza. Quando è connesso non risente affatto il fatto che sia collegato allo smartphone, in questo caso è promosso.

Recensione Kospet Magic 3 – Prezzo e conclusioni

Le conclusioni su questo smartwatch vanno in parallelo al prezzo, ma è inevitabile ed è anche giusto così. Infatti, questo Kospet Magic 3 di questa recensione su GearBest costa in un range tra i 25 e i 30€, che sostanzialmente sono un ottimo prezzo per ciò che offre. E quindi, cosa ne deduciamo? Che effettivamente questo dispositivo ha un suo pubblico, che è vario, non esigente ma soprattutto non necessariamente esperto.

Può essere il primo indossabile per i più giovani, per interfacciarsi con questo tipo di tecnologia, può essere una scelta per chi vuole funzioni da smartband ma un display più ampio senza spendere grandi cifre e soprattutto, ribadiamo, per chi vuole spendere poco e quindi guarda favorevolmente a prodotti come il Kospet Magic 3.

