A distanza di circa una settimana dal lancio di OneLab, divisione di OnePlus dedicata allo sviluppo di strumenti ed utilità, ecco che arriva il primo progetto: si tratta di Clipt, app di appunti per dispositivi Android utile per scambiare immagini, testo e file con PC Windows e Mac. Una soluzione multipiattaforma utile ed essenziale, già disponibile al download: andiamo a scoprire tutto su Clipt e come funziona.

OnePlus ha lanciato Clipt: tutti i dettagli sulla nuova app

Come anticipato in apertura, Clipt di OnePlus è un'app di appunti per inviare testi, file e foto tra dispositivi, in modo rapido e sicuro: al momento è disponibile per Android, PC Windows e Mac OS e utilizza Google Drive per trasferire i dati in tempo reale. Il software mira a creare un'esperienza di continuità tra i vari dispositivi, in modo da non dover interrompere il lavoro passando da una piattaforma all'altra; inoltre facilita lo scambio di materiali rendendo il tutto più fluido. Ma come funziona Clipt?

Come funziona Clipt, l'app di appunti di OnePlus

L'azienda cinese ha pubblicato alcuni video che illustrano il funzionamento di Clipt. Una volta installata l'applicazione verrà chiesto di sincronizzare la stessa con Google Drive, dopodiché sarà possibile inviare sulla propria email un link per installare l'app anche su altri dispositivi (sotto forma di estensione di Google Chrome). Una volta terminata la procedura i vostri terminali saranno collegati tramite il software e sarà possibile scambiare stesti, immagini e file in tempo reale (da smartphone a PC e viceversa).

I video in alto spiegano in modo chiaro come funziona Clipt e le possibilità offerte dall'applicazione, davvero molto utile e rapida (almeno al primo impatto).

Dove scaricare Clipt | Download

Al momento la nuova app di OnePlus – o meglio di OneLab – è disponibile al download tramite il Play Store di Google: in basso trovate sia il link per scaricare Clipt che la rispettiva estensione per Chrome.

Clipt Android | Play Store | Download

Clipt Windows | Estensione Google Chrome | Download

Che ve ne pare di questa novità? La trovate un'aggiunta interessante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

