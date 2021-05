Redmi Note 9S si aggiorna ad Android 11 con Xiaomi.eu

Anche se la famiglia Note 9 è fra le più vendute al mondo, l'aggiornamento ad Android 11 ancora latita, anche a bordo di Redmi Note 9S. In passato vi avevamo segnalato l'inizio dell'aggiornamento Global, ma ancora oggi la ROM è ferma in fase Stable Beta. Gli unici ad aver ricevuto l'update sono gli utenti indiani, dove lo smartphone viene venduto sotto forma di Redmi Note 9 Pro. Ma a parte questo, non resta che attendere che il roll-out venga allargato a tutti i possessori del telefono. Fino a quel giorno, grazie al progetto Xiaomi.eu è già possibile avere la ROM con Android 11 anche in Europa.

Android 11 arriva su Redmi Note 9S ma lo fa con la Xiaomi.eu

L'ultima ROM prodotta dal team Xiaomi.eu prevede una build basata su Android 11 proprio per Redmi Note 9S, con la build V12.0.2.0.RJWMIXM. L'esperienza della Xiaomi.eu è quella della MIUI 12, con l'implementazione dei servizi Google a tutto tondo, così come la presenza della lingua italiana, la rimozione di app e servizi inutili per l'utenza europea e varie ottimizzazioni del software.

Anche se il nome potrebbe indicare una ROM di Xiaomi, in realtà stiamo parlando di una custom ROM, seppur di origine semi-ufficiosa. Per questo, la sua installazione prevede comunque la necessità di effettuare lo sblocco del bootloader, dopodiché l'installazione di una custom recovery TWRP. A quel punto, tramite proprio la TWRP si può procedere con l'installazione delle ROM Xiaomi.eu. Potete scaricare la ROM dall'articolo dedicato:

Scarica Xiaomi.eu con Android 11 per Redmi Note 9S

