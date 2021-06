Buon compleanno Tronsmart: ecco la Box regalo per i suoi 8 anni!

Come già avete potuto conoscere in questi giorni, il brand Tronsmart ha compiuto 8 anni, tra tanti prodotti audio e non. E per celebrare il suo compleanno, Tronsmart ha realizzato una gift box contenente due dei prodotti più iconici: gli auricolari TWS Onyx Ace e lo speaker Bluetooth Tronsmart Element T2 Plus, oltre ad una serie di gadget.

Tronsmart: uno sguardo ravvicinato alla gift box per il compleanno

Aprendo la box di Tronsmart, troviamo subito una lettera di ringraziamento agli utenti che in questi 8 anni hanno dato fiducia ad un brand che è riuscito in poco tempo a lanciare prodotti davvero competitivi nel mercato audio, brevettando inoltre la tecnologia SoundPulse, che permette soprattutto agli speaker Bluetooth un suono davvero di qualità.

Per citare qualche prodotto iconico, abbiamo gli auricolari Apollo Bold, i nuovi Apollo Air+ e perché no, anche gli speaker Bluetooth Element Mega e Force 2.

Andando però a conoscere i prodotti presenti, troviamo i già citati auricolari TWS Tronsmart Onyx Ace, che sono sicuramente tra i più venduti del brand, a cui si affianca lo speaker Bluetooth Element T2 Plus, dalle ottime specifiche ed una qualità audio tutto sommato di grande qualità.

Aprendo il cassetto sottostante, troviamo poi un elegante taccuino, realizzato in similpelle e finemente rilegato ed una penna gel a marchio Tronsmart, da poter utilizzare proprio sul taccuino.

Insomma, Tronsmart continua a coccolarci anche festeggiando il suo compleanno. Purtroppo, la gift box non è in vendita, quindi non potete usufruirne direttamente. Ma vi lasciamo le foto del contenuto, mentre voi sotto potete commentare se vi piace come idea o se avreste preferito vedere altri prodotti inseriti.

