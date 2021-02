Recensione Tronsmart Force 2, uno speaker bluetooth pratico e potente

Avete voglia di vacanza? Qual è, allora, il prodotto indispensabile per voi, quello di cui non potete proprio fare a meno? Non è semplice rispondere a quest'ultima domanda, anche perché molto spesso dipende che tipo di vacanza state progettando e con chi. Tra i prodotti, però, che solitamente non mancano all'interno di una valigia, troviamo ormai gli speaker bluetooth, per diversi motivi. Da un lato, infatti, è bello potersi intrattanere nei tempi morti con un po' di musica, e dall'altro questi dispositivi sono sempre più piccoli e maneggevoli, quindi comodi da trasportare. Tronsmart Force 2, dunque, risponde perfettamente a questa esigenza, proponendo anche una qualità audio al di sopra della media sotto certi aspetti. Ma non corriamo ed andiamo a scoprire pian piano questo prodotto, all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Tronsmart Force 2

Unboxing

Devo dire che Tronsmart ripone sempre molta cura nella realizzazione del packaging, mostrando sulla scatola tutte le varie informazioni principali relative al prodotto, nonché un'immagine esplicativa dello stesso. All'interno della confezione di vendita, dunque, troviamo:

Tronsmart Force 2;

cavo USB/USB Type-C per la ricarica;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

Tronsmart Force 2 è realizzato interamente in plastica, ma non per questo sfigura di fronte ai concorrenti. Tutta la superficie è piuttosto morbida e piacevole al tatto, ma non è tutto. Dando un'occhiata più da vicino a questo speaker bluetooth, infatti, si nota fin da subito un rivestimento particolare sulla parte frontale, praticamente identico a quello montato su altri device di questo tipo. Questo delinea, quindi, una trama piuttosto fitta di fibre che quasi sicuramente sono anch'esse realizzate con un materiale plastico. Al di là di tale aspetto, però, vediamo come le forme qui siano parecchio audaci e meno standardizzate, rendendo quasi elegante l'intera struttura. Malgrado questo, le dimensioni restano abbastanza contenute, misurando 163 x 72 x 64 mm, con un peso di circa 627 grammi. Non è, quindi, lo speaker più maneggevole sul mercato.

Questo possiede una certificazione IPX7, che quindi lo rende impermeabile. Da qui deriva, infatti, la sua struttura piuttosto compatta e, soprattutto, rivestita di questo materiale atto proprio a non far passare la minima goccia d'acqua. Tanto che sul retro la porta USB Type-C per la ricarica è l'ingresso AUX sono protetti da uno sportellino in gomma. Proprio per evitare che qualche liquido vada a contatto con la parte elettrica. Nella parte restante della superficie posteriore, poi, trovano sede il tasto di accensione/spegnimento, il bilanciere del volume ed il tasto per la connettività Bluetooth. Essendo dotati di varie gesture, però, questi stessi tasti possono eseguire diverse azioni che vedremo meglio in seguito. Non mancano, poi, un LED di stato affianco al tasto Power ed un pratico cordino sulla parte destra, da indossare al polso.

Spiccano su tutti le due membrane laterali, capeggiate da una superficie in alluminio, che donano carattere a questo Tronsmart Force 2. Sono davvero ben realizzate, mostrando anche il logo dell'azienda. Quando parte la musica, soprattutto con alcuni brani, è possibile vederle muoversi anche in maniera piuttosto vigorosa. Tutto merito dei bassi proposti da tale speaker, che sono piuttosto vigorosi.

Scheda Tecnica

Trovate qui sotto alcune specifiche tecniche di questo Tronsmart Force 2:

Dimensioni: 163 x 72 x 64 mm;

Peso: 627 grammi;

Chip: Qualcomm QCC3021;

Uscita massima: 40W;

Distanza di trasmissione: 10 metri/32,8 piedi (area aperta);

Intervallo di frequenza: 60Hz – 20KHz;

Connettività: Bluetooth 5.0 (A2DP/SBC/AAC);

Batteria: 2.500 mAh;

Impermeabilità: IPX7;

Ingresso di ricarica: 5V/2A;

Tempi di ricarica: circa 4 ore.

Hardware & Funzionamento

Come sugli altri prodotti dello stesso tipo, anche qui è necessario effettuare il pairing con lo smartphone. Grazie al Bluetooth 5.0, dunque, la connessione con il telefono è piuttosto veloce ed intuitiva, senza presentare alcun problema. Dovremo solo tenere premuto circa tre secondi il tasto di accensione, posto sul retro, per fare in modo che effettivamente Tronsmart Force 2 si attivi. Come vi ho detto in precedenza, infatti, questi tasti possiedono varie funzioni, a seconda di quanto vengono premuti. Dunque, tenendo il dito fermo per tre secondi sul tasto Power si accende/spegne il dispositivo, mentre dopo due secondi si richiama l'assistente vocale del nostro smartphone. Con il tasto Bluetooth, invece, si attiva il pairing manuale tenendo premuto per tre secondi, mentre si aggancia/riaggancia una chiamata vocale con un singolo tocco. Sempre con un solo tocco, inoltre, si attiva la funzione Play/Pausa. Cliccando singolarmente sui tasti del volume, poi, si regola tale parametro, mentre con una pressione prolungata si passa al brano successivo/precedente.

Force 2 è davvero intuitivo a livello di comandi, ma in questo caso mi sarei aspettato qualcosa in più sotto un aspetto in particolare. Avrei gradito molto l'integrazione di tale device con l'applicazione ufficiale per smartphone, tramite il quale avremmo potuto magari modificare qualche parametro audio dello speaker. Purtroppo attualmente Tronsmart Force 2 non viene riconosciuto da questa app, quindi speriamo che in futuro le cose cambino.

Audio

A bordo riesiede un chip Qualcomm QCC3021, dunque un'unità in grado di offrire ottime performance sotto il profilo audio. Grazie alla tecnologia SoundPulse, inoltre, questo speaker riesce a sprigionare una potenza di 30W, con picchi fino a 40W. Non è in dubbio, dunque, il fatto che qui i bassi siano piuttosto potenti, esprimendo una resa ottima al massimo volume. A meno che non ci si trovi in luoghi e spazi molto aperti, però, credo che non utilizzerete quasi mai tale impostazione, restando più che altro su un livello medio-basso. Anche in questi casi, però, la qualità resta buona, pur sfruttando servizi come Spotify che in quanto a pulizia del suono non è certo tra i primi in classifica.

All'interno del box di vendita viene riportata, nel libretto delle istruzioni, una copertura massima di circa 10 metri. Credo che tale dato, però, sia piuttosto conservativo perché anche a più di 20 metri di distanza (aria aperta) la connessione con lo smartphone non è mai saltata. Ovviamente, però, questo è un parametro che può variare molto a seconda delle condizioni nelle quali ci si trova. Quello che più di tutti spaventa su tale prodotto, però, è la Broadcast Mode, ovvero la possibilità di collegare tra loro più di 100 Tronsmart Force 2 in contemporanea, solo tramite connessione Bluetooth. Non ho avuto modo, purtroppo, di provare tale feature ma, soprattutto in caso di feste, matrimoni e compleanni, dev'essere spaziale.

Autonomia

Sotto la scocca di Force 2 abbiamo una batteria da 2.500 mAh, un'unità piuttosto piccola per la potenza di tale prodotto. Malgrado questo il dispositivo viene certificato per ben 15 ore di ascolto musicale con una singola carica, un risultato forse un po' troppo ottimistico. Con l'esperienza che ho potuto accumulare in questi giorni, infatti, posso dirvi che a medio volume si riescono tranquillamente a raggiungere le 10 ore di musica senza interruzioni. Probabilmente, quindi, in altre condizioni non vi sarà preclusa la possibilità di sfiorare il minutaggio dichiarato dall'azienda.

Molto comoda la ricarica tramite USB Type-C, che con un caricatore da 5V/2A impiega circa 3 ore e 30 minuti per caricarsi completamente.

Prezzo & Conclusioni

Tronsmart Force 2 viene venduto attualmente su GeekBuying al prezzo di circa 42 euro.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Difficile dire, però, se tale cifra sia effettivamente a buon mercato, oppure no. Sbirciando fra i vari store online, infatti, si trovano una miriade di alternative, alcune delle quali forse anche più belle di questa. Non c'è dubbio, però, che acquistando un prodotto Tronsmart si sperimenta sempre una qualità superiore alla media, non solo a livello audio. Tutta la struttura, infatti, è realizzata in maniera impeccabile, senza sbavature, ed è anche piuttosto rifinita nei particolari. Mi sento, quindi, di consigliarne l'acquisto, anche in vista dello sbarco di questo prodotto sull'app ufficiale per smartphone che potrebbe perfino dargli qualche punto in più.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu