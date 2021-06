Estate sempre carica con le power station portatili BLUETTI

Durante le tue escursioni fuori casa e le interruzioni di corrente in quelle lunghe e calde giornate estive, si ha bisogno di energia senza fine per mantenere il cibo fresco, le bevande ben refrigerate e, cosa più importante, sentirti a tuo agio con i ventilatori a torre o i condizionatori d'aria. Per questi scenari, i generatori solari portatili possono essere la scelta perfetta. Per questa estate, il pioniere del settore dell'energia elettrica off-grid, BLUETTI, ora assume il ruolo di guida offrendo uno sconto piuttosto considerevole per il proprio portafoglio di prodotti, come le power station AC200P, EB150 e EB240.

BLUETTI AC200P, EB150 e EB240: le power station portatili in offerta

AC200P

Dopo aver raccolto l'incredibile cifra di 6.7 milioni di dollari in crowdfunding a luglio 2020 e decine di migliaia di unità AC200P vendute nell'ultimo anno, il team BLUETTI offre ora uno dei prezzi più basso di sempre per la loro sotto-ammiraglia. Dotata di 2.000W di potenza continua, 2000 Wh di capacità enorme e la chimica LiFePO4 più duratura e sicura, il BLUETTI AC200P è senza dubbio il generatore solare portatile più competitivo per il suo prezzo.

Può alimentare tutte i prodotti elettrici: da un frigorifero domestico a condizionatori d'aria portatili da 8000 BTU senza problemi. E può essere caricato con energia solare fino a 700W, puoi caricare completamente l'unità in meno di 4 ore solo con l'energia solare gratuita! Non solo però il prezzo più basso per la singola unità, BLUETTI ha lanciato anche l'inedito sconto di 200€ per l'AC200P e il bundle di tre pannelli solari da 120W!

EB150 e EB240

Le power station BLUETTI EB150/EB240 sono generatori solari all-in-one lanciati originariamente nel 2019, la loro unica differenza è la capacità della batteria. Sono molto amati dai clienti di tutto il mondo da oltre due anni. Ricoperti da una solida custodia in alluminio e dotati di un inverter a onda sinusoidale pura da 1000W, sono in grado di alimentare la maggior parte dei tuoi elettrodomestici all'aperto e al chiuso.

La capacità della batteria da 1.500 Wh/2.400 Wh ti assicura di non doverti preoccupare della potenza durante il campeggio o le escursioni. BLUETTI EB150 & EB240 supporta anche un ingresso solare MPPT fino a 500 W e, con la luce del sole ottimale, l'EB150 può essere alimentato in appena 4.5 ore o 7.2 ore per l'EB240. Questa volta BLUETTI ha offerto uno sconto di 100€ per l'EB150 e uno sconto di 200€ per l'EB240. Sarà difficile per qualsiasi prodotto batterli a questo prezzo. Con la combinazione di due pannelli solari SP120, risparmierai ancora di più!

Trovate i link all'acquisto dei prodotti BLUETTI in offerta su Amazon ad un prezzo davvero competitivo, che li rende tra i generatori solari di categoria più convenienti.

