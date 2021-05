L'energia elettrica, mai come in questi anni, è diventata ben più che una necessità. Ma in casi di emergenza, un generatore elettrico come la power station ad energia solare Bluetti EP500 Pro può essere la soluzione ideale per la casa, ma anche per un'attività commerciale.

Bluetti EP500 Pro: tutto sul nuovo generatore elettrico ad energia solare

Dal design moderno e per certi versi futuristico, la power station Bluetti EP500 Pro è dotata di un accumulatore da 5.100 Wh con tecnologia LiFePO4 ed un inverter AC. Questo dispositivo, che si può utilizzare come batteria di emergenza o come Gruppo di Unità, può alimentare senza problemi piccoli e grandi elettrodomestici, andando ad eseguire un assorbimento continuo fino a 3.000 Watt (raggiungendo però un picco di 6.000 Watt).

Non solo però energia per la casa, ma anche per dispositivi quotidiani come gli smartphone, visto che oltre alle porte come le classiche AC, troviamo un comodo sistema di ricarica wireless Qi. Esso si rende innovativo anche per la presenza di un connettore NEMA L14-30 a 30A, che fornisce appunto fino a 3.000 Watt a 120V (negli USA). Sono poi presenti 2 porte USB Type-C da 100W, con standard PD (Power Delivery) 3.0, quindi potete pensare anche di caricarci un MacBook o notebook supportati.

Sono presenti inoltre vari accessori che permettono di integrate l'EP500 Pro alla rete elettrica domestica, così da essere alimentati in caso di Blackout. Ma la vera chicca è l'alimentazione tramite pannelli solari, che quindi possono (anche) ricaricare la power station con la luce solare (35-150V).

Ma dove comprare e quanto costa il generatore elettrico Bluetti EP500 Pro? Esso è disponibile nella piattaforma di crowdfunding Kickstarter ad un prezzo a partire da circa 3.417€, che per un dispositivo del genere sono piuttosto inquadrati. Vi lasciamo qui il link dove potete valutarne l'acquisto, dato che si può accedere ad una garanzia di 3 anni ed un supporto tecnico lifetime.

Articolo Sponsorizzato.

