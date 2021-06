L’audio ad alta risoluzione con l’adattatore Type-C OnePlus in offerta lampo

Da qualche anno, anche gli smartphone sono in grado di riprodurre musica ad alta qualità. Sebbene molti abbiano rinunciato al jack da 3.5 mm, le cuffie di maggiore qualità sono quelle cablate di grande livello. Per questo, un adattatore Type-C con DAC integrato come quello OnePlus in offerta lampo su GearBest può essere l'ideale.

OnePlus Type-C DAC: l'adattatore è in offerta lampo su GearBest

Il prodotto, di per sé, è molto semplice e riprende i colori tipici di OnePlus: il Bianco ed il Rosso. Da una parte abbiamo l'attacco Type-C, dall'altra un ingresso jack audio da 3.5 mm, utile per utilizzare le cuffie cablate sia sugli smartphone OnePlus che su altri prodotti Android o perché no, anche su iPad, notebook e MacBook con attacco Type-C.

Oltre a questo, qual è l'utilità di questo prodotto? L'adattatore OnePlus ha integrato nel suo attacco Type-C un DAC, cioè un convertitore digitale-analogico, che permette quindi di ascoltare musica in alta risoluzione, cosa che ad esempio non può avvenire perfettamente con prodotti wireless. Quindi, un accessorio tanto piccolo può fornire una qualità audio molto alta specie in applicazioni come Tidal o Amazon Music.

Trovate l'adattatore OnePlus Type-C DAC in offerta lampo su GearBest ad un prezzo davvero interessante, anzi davvero piccolo, visto che costa meno di 4€ (a cui vanno aggiunte spese di spedizione irrisorie).

