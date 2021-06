Che la casa di Pete Lau abbia in mente un vero e proprio ecosistema è ormai cosa nota e il debutto del mondo degli indossabili è solo l'ennesima prova. A quanto pare, visto il successo dei rivali Samsung e Cupertino, OnePlus potrebbe lanciare uno smart tag, dispositivo piccolo e maneggevole diventato ormai un chiodo fisso per i produttori cinesi.

OnePlusTag: che cosa sappiamo sullo smart tag di OnePlus

Con l'arrivo dei primi smart tag a marchio Samsung ed Apple i principali brand asiatici hanno cominciato a muoversi in questa direzione. Non vi è ancora nulla di ufficiale, ma i leak e le voci in merito a soluzioni OPPO e Xiaomi non hanno tardato a fare capolino. Stavolta tocca a OnePlus, con un nuovo brevetto depositato in patria: in base a quanto si legge l'azienda avrebbe in mente un dispositivo chiamato OnePlusTag.

Ovviamente il primo pensiero che viene in mente è quello relativo ad un dispositivo di localizzazione, similmente alle realtà rivali. Per ora non ci sono dettagli da parte della compagnia cinese ma non appena ci saranno novità (ufficiali o sotto forma di indiscrezioni) provvederemo ad aggiornare questo articolo. Intanto vi ricordiamo che OnePlus è presa dal lancio del modello Nord CE 5G, in arrivo sul mercato (anche in Italia) il prossimo 10 giugno.

