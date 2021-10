Xiaomi Pad 5 Mini: vi piacerebbe un tablet dalle dimensioni super ridotte? | Sondaggio

Similmente a quanto fatto in occasione delle indiscrezioni relative al presunto OnePlus 9 Mini (purtroppo mai arrivato) abbiamo pensato di lanciare un sondaggio in merito al nuovo trend del 2021/2022: il mercato dei tablet Android sembra in fase di fioritura sia grazie agli ottimi modelli di Lenovo che – ovviamente – grazie alla nuova versione del tablet di Xiaomi. Ma si comincia a vociferare dei futuri sviluppi e dietro l'angolo potrebbe esserci anche una soluzione “super ridotta”: vi piacerebbe uno Xiaomi Pad 5 Mini?

Un tablet da 8″ è nell'aria: si tratta di Xiaomi Pad 5 Mini o qualcos'altro bolle in pentola?

Così come avvenuto parlando di smartphone, cogliamo al volo l'occasione per riproporre la medesima questione anche per quanto riguarda il settore dei tablet anche se si tratta di un campo leggermente diverso, anche visti i precedenti. Un mercato in crisi, il monopolio quasi totale di Cupertino ed ora quella che sembra una ripresa: i tablet Android sono stati messi da parte dai vari produttori per troppo tempo ma ora sembra che sia partita una vera e propria corsa.

Dopo Xiaomi Pad 5, gli ultimi Lenovo e Realme Pad si parla di soluzioni in arrivo per OPPO, vivo e addirittura OnePlus mentre gli utenti cinesi, in ogni occasione possibile su Weibo (noto social asiatico) punzecchiano la casa di Lei Jun facendo riferimenti ad un tablet “più economico” targato Redmi. Da prodotto da evitare (ritenuto di certo troppo rischioso) al nuovo trend di fine 2021, che di certo andrà avanti per tutto il 2022. Aspettiamoci quindi una pioggia di tablet, magari con brand come Nubia, Red Magic e Meizu pronti ad entrare in lizza.

In questo panorama che si preannuncia decisamente variegato ci mette lo zampino anche il leaker DigitalChatStation: l'insider, legato al mondo cinese, stuzzica gli utenti di Weibo e comincia a fare riferimenti ad un tablet Android da 8″. Noi che siamo dei malpensanti nati abbiamo fatto subito un pensierino su un ipotetico Xiaomi Pad 5 Mini: in fondo il successo del nuovo tablet è prorompente e l'occasione è troppo ghiotta per non mungerla fino in fondo. Inoltre la soluzione di Xiaomi adotta un pannello da 11″, Lenovo sta per lanciare uno XiaoXin Pad da 12.6″ e anche l'economicissimo Realme Pad offre uno schermo da 10.4″. Il formato mini non se lo fila nessuno dei brand cinesi top e al momento l'unica alternativa (ovviamente puntando alle stelle) arriva da Cupertino con il suo iPad Mini (8.3″, 195,4 x 134,8 x 6,3 mm).

Buttato l'amo in merito all'interesse di uno o più brand cinesi verso un tablet da 8″, DigitalChatStation rincara la dose e riferisce di un terminale votato al gaming, magari con refresh rate elevato. Parlare di Xiaomi Pad 5 è quanto mai prematuro e le risposte degli utenti cinesi non si sono fatte attendere: come da copione si punta su Red Magic o addirittura su Black Shark. Come al solito qualcuno tira in ballo Redmi (in fondo anche la costola di Xiaomi si è data al gaming).

In tutto questo caos iniziale non possiamo fare a meno di chiederci e di chiedere a voi: ma un tablet da 8″ ha senso nel 2021? Si tratta di una dimensione adatta, anche tenendo contro delle crescenti dimensioni del display degli smartphone (si pensi al prossimo Honor X20 Max da 7.2″, ad esempio)?

In fondo l'esperimento smartphone sembra essere fallito: nessun produttore Android (tranne ASUS) pare intenzionato a lanciare un telefono con display “umano” e la stessa Cupertino avrebbe avuto non pochi grattacapi dagli ultimi iPhone Mini (tanto che si vocifera di un abbandono dalla prossima serie 14).

Cosa ne pensate di tutta la questione? Vorreste uno Xiaomi Pad 5 Mini o comunque una soluzione da 8″? Fatecelo sapere nei commenti! Da parte nostra non appena ci saranno novità provvederemo ad informarvi come di consueto.

