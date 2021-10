OnePlus Pad: il lancio si avvicina, registrato il marchio

Arriva una novità non da poco per gli appassionati di OnePlus: a quanto pare l'ecosistema del brand potrebbe espandersi ancora, dopo gli accessori audio e gli indossabili, e fare spazio perfino ai tablet. OnePlus Pad è un nome che lascia poco spazio all'immaginazione: che il primo tablet della casa cinese sia in dirittura d'arrivo?

Aggiornamento 08/10: da un nuovo leak abbiamo quello che sarà il marchio registrato del futuro OnePlus Pad, che ne avvalora l'uscita. Trovate tutto a fine articolo.

OnePlus Pad compare “su carta”: che cosa sappiamo del presunto tablet

Nel database dell'ente per le proprietà intellettuali in Europa (EUIPO) è spuntato un documento molto particolare, che fa presagire una grande novità in arrivo. A quanto pare, dove aver tentato Realme e Xiaomi il settore dei tablet fa gola anche alla casa di Pete Lau: OnePlus Pad dovrebbe essere il nome del primo tablet della compagnia cinese. Il documento mostra solo un marchio registrato (in Europa) e fa riferimento a dispositivi elettronici.

Purtroppo non ci sono dettagli su specifiche e design; come anticipato poco sopra pare che l'unica “conferma” riguardi il possibile nome commerciale. Per quanto riguarda il periodo di uscita, il tablet potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Far passare troppo tempo e slittare al 2022 potrebbe essere controproducente; inoltre sia Xiaomi che Realme sembrano in procinto di lanciare le loro soluzioni e a queste andrebbe ad aggiungersi anche vivo (presumibilmente durante l'ultimo trimestre del 2021).

Nuova certificazione per il tablet di OnePlus | Aggiornamento 06/07

So the OnePlus Pad has now been trademarked in India as well. Indian launch is also likely to happen in the near future.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusPad pic.twitter.com/6zrCm73clO — Mukul Sharma (@stufflistings) July 6, 2021

A distanza di meno di 24 ore, ecco spuntare una nuova certificazione dedicata al “presunto” tablet di OnePlus. Ancora una volta viene riportato il marchio registrato OnePlus Pad, con riferimento alla classe 9 (ossia smartphone e tablet); a questo questo giro però il documento fa riferimento al mercato indiano. Insomma, il debutto del primo tablet di OP sarebbe previsto sia in Europa che in India, ossia i principali target quando si parla di mercato Global.

Ancora una volta non ci sono dettagli su design e specifiche ma siamo a due certificazioni in poche ore. Non facciamo pronostici in merito all'uscita, ma con due marchi registrati forse potrebbe non mancare troppo al lancio: comunque si dice che “due indizi sono una coincidenza, ma tre fanno una prova”, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

OnePlus Pad in un render, che sia fake?

Dopo le prime certificazioni arrivate, è tempo di immaginare come sarà il tablet di OnePlus. E a ragionare sulle fattezze del design ci pensa il leaker Duanrui su Twitter, che ci mostra un dispositivo simile ai Lenovo Xiaoxin Pad, ma in colorazione Champagne Gold ed il motto Never Settle posto sotto la fotocamera.

Il dubbio che sia fake è grande, visto che non sembra pienamente nelle corde di OnePlus, ma non escludiamo nulla e seppure non sarà così, possiamo iniziare a farci un'idea di cosa c'è di vero in ciò che abbiamo visto.

OnePlus Pad arriva insieme al nuovo flagship?

Unified OS and OnePlus Pad 😌 — Mukul Sharma (@stufflistings) September 21, 2021

Dopo lo scossone arrivato nelle scorse ore con OnePlus che ha spiegato non solo come si muoverà a livello software ma anche hardware, abbiamo un leak molto breve ma che può diventare molto interessante. Infatti, secondo Mukul Sharma, OnePlus Pad potrebbe essere uno dei primi dispositivi che si avvarrà dell'interfaccia unificata o, come la chiama il leaker, Unified OS.

Questa indiscrezione potrebbe effettivamente suggerire la possibile data di uscita di questo dispositivo, che quindi non è escluso possa arrivare insieme al prossimo OnePlus 10 nella prossima primavera 2022.

OnePlus registra il marchio del tablet: il lancio non è lontano? | Aggiornamento 08/10

Fonte: Sudhanshu Ambhore (Twitter)

Dopo alcune settimane di silenzio, si torna a nominare OnePlus Pad e stavolta l'indizio potrebbe essere molto più che indicativo. Sebbene di render e caratteristiche non ne parli ancora, è spuntato in queste ore il marchio registrato che vedremo, molto probabilmente, per la commercializzazione. Uno stile semplice, in pieno stile del brand, quindi ci possiamo aspettare anche per il dispositivo una scelta affine.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu