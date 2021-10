Huawei costruirà il primo hub ferroviario 5G in Europa

Huawei, oltre all'elettronica di consumo, è uno dei maggiori player per quanto riguarda le telecomunicazioni. Nonostante le varie problematiche, è comunque molto presente in Europa, specie per il 5G. E non a caso, il primo hub ferroviario 5G d'Europa sarà proprio costruita da Huawei in Ungheria.

Huawei: ecco come sarà l'hub ferroviario 5G in Europa

Questa nuova idea di Huawei nasce tramite l'accordo di cooperazione tra il brand, l'ungherese East-West Intermodal Logistics e Vodafone, per creare il primo hub ferroviario intelligente nel continente. Questo amplierà le potenzialità delle soluzioni industriali 5G dell'Ungheria rispetto ad esempio a tutti quei paesi ancora esitanti sull'apporto del colosso cinese per la connettività.

Il progetto prevede un'area di 85 ettari a Fenyeslitke, che diventerà il più grande hub ferroviario multimodale smart in Europa, oltre ad essere il primo porto ferroviario nel continente ad utilizzare una rete privata 5G per la comunicazione interna e le attrezzature tecniche di gestione della rete.

Cai Lingyu, CEO della filiale ungherese di Huawei, ha dichiarato alla cerimonia della firma che questa è la prima volta che Huawei utilizza la sua tecnologia 5G per potenziare il tradizionale settore della logistica ferroviaria in Europa e realizzare il controllo remoto delle gru a cavalletto attraverso la tecnologia 5G. Questa mossa è definita lungmirante da parte delle fonti interne, che potrebbe dare spunto agli altri paesi europei.

