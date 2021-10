Xiaomi eReader Pro II potrebbe arrivare presto: prima certificazione

Sebbene non sia un settore che Xiaomi ha sviluppato tantissimo, non mancano al catalogo del brand degli eReader. Il primo Mi Reader fece da apripista, per poi espandersi ad un prodotto più ampio e pregiato come inkPad X, senza però dare un seguito. Fino agli ultimi tempi, dove si inizia a parlare di un lettore per eBook chiamato Xiaomi eReader Pro II.

Xiaomi eReader Pro II: tutto ciò che sappiamo

Xiaomi eReader Pro II receives the Bluetooth SIG certification.#Xiaomi pic.twitter.com/lAUr0kMdB8 — Mukul Sharma (@stufflistings) October 8, 2021

A parlare di questo lettore per eBook di Xiaomi è stato il leaker Mukul Sharma, che presenta su Twitter una prima certificazione del prodotto. Infatti, l'eReader Pro II ha ricevuto la certificazione Bluetooth, che presenta l'ultimo standard 5.2. Un bel passo in avanti rispetto ai modelli precedenti.

Valutando ciò, possiamo provare a capire come potrebbero essere gli altri parametri del dispositivo. Ci si aspetta almeno una risoluzione Full HD, probabilmente a 16:10, con tecnologia antiriflesso e pannello illuminato da un LED per la lettura, magari con possibilità di regolazione.

Ci si aspetta, soprattutto se lanciato con tecnologia e-Ink, che abbia poi una generosa autonomia, ma che resti comunque molto fruibile e leggero. Come inkPad X, ci aspettiamo inoltre che Xiaomi inserisca un altoparlante per gli audiolibri.

Possibile prezzo e uscita

Ovviamente, con i pochi elementi a nostra disposizione è difficile parlare veramente di prezzo e di una data di uscita di questo modello, ma possiamo ipotizzarlo valutando il passato. Per il costo, ci aspettiamo un range che vada dai 100 ai 200€ al cambio, mentre per la presentazione la speranza è rivolta ad un periodo intorno a dicembre 2021 o se non proprio gennaio/febbraio 2022, ma tutto può cambiare nelle prossime settimane.

