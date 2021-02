Negli scorsi anni, la fortuna di Huawei nel mercato internazionale è arrivata dal grande successo nel continente europeo. Proprio per questo, sorgerà in Europa un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo, in cui Huawei investirà un'ingente somma di denaro e creerà nuovi posti di lavoro.

Huawei creerà 110 nuovi posti di lavoro in Europa per Ricerca e Sviluppo, Irlanda luogo prescelto

Stando a quanto riportano le ultime notizie, Huawei continuerà ad investire in un paese chiave in Europa come l'Irlanda. Infatti, l'investimento da 80 milioni di euro in R&D porterà nuovi posti di lavoro, circa 110, che di conseguenza porterà a nuovi sviluppi in quanto a tecnologia del brand.

L'investimento che Huawei sta facendo in Europa è davvero importante, dato che copre almeno in parte le difficoltà incontrate con le varie sanzioni USA e le conseguenti difficoltà per il 5G. Avendo dei centri specializzati sul territorio, può avvalersi di tecnologie non propriamente sviluppate in patria, per cui il brand ha chiesto di fondare un consorzio.

Il passo fatto in Irlanda sarà sicuramente seguito dal grosso investimento per le apparecchiature 5G in Francia che sarà ultimato nei prossimi anni e che svolgerà un ruolo chiave per l'azienda nel nostro continente.

