Questo nuovo anno comincia decisamente bene per quanto riguarda le anticipazioni in arrivo nei prossimi mesi. Ovviamente siamo tutti in attesa di Mi 11 Pro per scoprire quali saranno le novità rispetto all'attuale modello top, ma anche POCO fa sul serio e lo dimostra con un teaser pubblicato sui social. Ebbene, dopo tanta attesa sembra che finalmente POCO F2 sia pronto a vedere la luce!

Aggiornamento 01/02: un nuovo leak potrebbe averci rivelato buona parte della scheda tecnica di POCO F2. Ve ne parliamo a fine articolo.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India #POCOM3 (@IndiaPOCO) December 31, 2020