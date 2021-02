ASUS ROG e Ikea: ecco la prima linea di prodotti da gaming

ASUS è un brand che da sempre è attento ai videogiocatori. Oltre a produrre dispositivi adatti ad ogni tipologia di utenti, questo marchio sviluppa continuamente prodotti da gaming. ASUS ROG Phone 3, ad esempio, è proprio uno di questi. All'interno del catalogo del brand, però, trovano spazio anche altri accessori, alcuni davvero molto interessanti. Nelle ultime ore, poi, questa lista pare essersi allungata ulteriormente, grazie ad una particolare partnership con… Ikea!

ASUS ROG e Ikea insieme, con tanti prodotti per il gaming tra cui tappetini, luci, sedie e altro

Se siete alla ricerca di vari accessori per il gaming, forse la nuova linea di prodotti sviluppata da ASUS ROG e Ikea potrebbe fare al caso vostro. Da questa collaborazione, infatti, è nato un progetto piuttosto ampio, che ha portato sul mercato alcune delle soluzioni per videogiocatori più curate in assoluto. Oltre a sedie da gaming, dunque, sono state lanciate anche scrivanie, cuscini, luci LED, cassettoni e tanto altro. Ognuno di questi prodotti, poi, si presenta in diverse varianti, a seconda dei gusti degli utenti.

Ci sono due grandi categorie che contengono una miriade di prodotti differenti, ovvero UPPSPEL e LÅNESPELARE. Con il primo termine si intendono tutti quegli accessori come mobili, scrivanie e tutto ciò che gli ruota attorno. Nel secondo caso, invece, vengono presi in considerazione i prodotti più piccoli come tazze, cuscini, porta-cuffie e tanto altro.

Al momento la linea da gaming di questi due brand non è ancora in vendita in Italia. Secondo la roadmap ufficiale, però, tali accessori potrebbero arrivare nel nostro Paese al termine dell'anno. Aspettare, quindi, sarà dura, ma non vediamo l'ora di mettere le mani su alcuni di questi prodotti.

