Ci siamo rifatti gli occhi con la nuova smart candle di Xiaomi YouPin ed ora ci spostiamo in cucina con un ennesimo accessorio vitale: i guanti da cucina per lavare i piatti (e non solo) di Jordan & Judy sono la soluzione perfetta per accompagnarvi durante le faccende, specialmente grazie alla qualità e al prezzo accessibile.

Xiaomi YouPin presenta i guanti da cucina Jordan & Judy per lavare i piatti

I guanti da cucina di Jordan & Judy, direttamente da Xiaomi YouPin, presentano un design a doppia faccia: da una lato sono presenti varie punte in silicone sul palmo e sulle dita, mentre il lato opposto offre invece una superficie completamente liscia. La prima area è utile per strofinare piatti e stoviglie senza la necessità di una spugna. Entrambi i lati sono spessi, resistenti al calore e caratterizzati da una superficie antiscivolo.

Ciliegina sulla torta, i guanti sono in grado di resistere fino a 200°C e di conseguenza possono essere utilizzati senza rischi sotto l'acqua bollente oppure per spostare pentole calde.

Il prezzo dei guanti da cucina di Jordan & Judy, lanciati su Xiaomi YouPin, è di appena 7.9€ e sono già disponibili per noi occidentali grazie ad AliExpress (qui trovate la pagina dedicata), sia nella colorazione Blue che in quella Pink.

