Se avete provato ed amato la candela intelligente targata Yeelight (qui trovate anche la nostra recensione), allora non potrete che apprezzare la nuova proposta della piattaforma di crowdfunding della casa cinese. Xiaomi YouPin è un focolaio di novità ed ha questo giro presenta la smart candle targata Midian, una soluzione che di certo non vi farà rimpiangere i bei tempi della Yeelight!

Xiaomi YouPin presenta la smart candle Midian: bella, economica ed è anche uno speaker

La nuova smart candle di Midian lanciata su Xiaomi YouPin presenta un design old style ed è in grado di creare un ambiente rilassante grazie ai toni caldi (1.700-1.900K) e alla luce LED dimmerabile. Il dispositivo misura 241 x 180 mm e grazie al suo stile elegante (ma senza troppi fronzoli) si sposa alla perfezione con qualsiasi ambiente.

Oltre a fungere da lampada soft, la smart candle integra anche uno speaker da 8W ed è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite Bluetooth. Ciliegina sulla torta, si tratta di un prodotto con connettività Wi-Fi e compatibile con l'app di Xiaomi dedicata alla domotica. Non basta ancora? Allora vi segnaliamo che è anche presente il supporto ai comandi vocali (tramite XiaoAI, l'assistente smart di Xiaomi).

Tuttavia non è presente una batteria integrata ed è necessario che il dispositivo sia collegato ad una presa; l'alimentazione avviene tramite un ingresso Type-C.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita della nuova smart candle di Xiaomi YouPin, si parla di circa 32€ al cambio (quindi 249 yuan). Tuttavia per il momento il dispositivo è presente solo sulla piattaforma di crowdfunding del brand.

