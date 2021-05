Abbiamo conosciuto Aqara come uno dei partner più importanti di Xiaomi per quanto riguarda lo smart home. E nemmeno stavolta è da meno in quanto proprio dall'app Mi Home compare l'hub smart Aqara E1 dotato di alimentazione diretta USB.

Aqara Hub E1: tutto ciò che sappiamo dall'app Xiaomi Mi Home

Come possiamo notare dall'applicazione Mi Home dedicata ai dispositivi iOS, di per sé l'Hub non ha un design innovativo, ma anzi si mostra molto minimale e dotato di un semplice tasto funzione e di reset con una pressione di circa 10 secondi, oltre ad un indicatore luminoso. Ciò che lo contraddistingue però è l'alimentazione di questo Hub Aqara.

Infatti, come spesso abbiamo visto, i modelli del brand partner di Xiaomi vengono alimentati dalla classica entrata AC, mentre questa nuova sarebbe alimentata tramite USB Type-A, che permetterebbe quindi di collegarlo ad una qualsiasi porta USB. La tecnologia di questo Hub E1 è la Zigbee 3.0, già presente in altri prodotti. Oltre a funzionare al sistema Mijia, pare esser compatibile anche con Apple Home Kit.

Non sappiamo ora quando presenteranno l'Aqara Hub E1, ma è molto probabile che possa comparire su Xiaomi YouPin molto presto, magari in crowdfunding e di conseguenza potrebbe anche approdare alle nostre latitudini tramite AliExpress o store simili.

