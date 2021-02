La questione impermeabilità dei dispositivi elettronici è qualcosa che interessa da molto utenti e produttori. Ma l'idea di poter evitare che lo smartphone si bagni è un desiderio di tantissimi, tanto che OPPO ha presentato un brevetto che permetterà al telefono di galleggiare sull'acqua ed essere impermeabile grazie ad un airbag!

OPPO: ecco come funziona il brevetto dello smartphone impermeabile con airbag

Stando a quanto raccolto dall'ente che raccoglie questo tipo di brevetto in Cina, il sistema di impermeabilità di OPPO è davvero particolare. Infatti, lo smartphone conterrà un sistema di memorizzazione, probabilmente sensoristico, che permetterà di creare una sorta di airbag che farà appunto galleggiare il dispositivo.

Ragionandoci, questo tipo di brevetto sarebbe una seria svolta per il mercato, seppur davvero futuristica come idea. Creare un sistema di protezione del genere per gli smartphone non rugged li renderebbe davvero resistenti e gli investimenti verso i top gamma potrebbero essere sinceramente più giustificati. E ipotizzando da dove potrebbe venir fuori l'airbag, se provenisse da un qualche foro eviterebbe l'assorbimento d'acqua da parte del terminale.

E considerando quanto costava Find X2 Pro e quanto costerà (probabilmente) X3 Pro, per OPPO portare a termine il processo di brevettazione potrebbe rendere tutto molto più semplice portare agli utenti prodotti di grande livello senza avere alcuna preoccupazione o quasi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu