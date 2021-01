Con l'ampliarsi del settore gaming e delle piattaforme streaming, si sono amplificate anche le quantità di accessori dedicati. L'onnipresente accessorio però, sono le cuffie, che troviamo sia per PC, che per console. Poi ci sono le cuffie gaming EasySMX V07W, che racchiudono la compatibilità un po' a tutto tra PC, Mac, PS4, Xbox e anche Nintendo Switch, oltre ad essere le protagoniste della nostra recensione, ci avranno convinto?

Recensione cuffie gaming EasySMX V07W

Contenuto della confezione

La confezione è bella da vedere, piacevole la scelta dei colori, dove troviamo le cuffie over-ear, ma anche il microfono con tanto di spugna anti-fruscio, la chiavetta Bluetooth 2.4 GHz, un cavo USB-Micro USB (anacronistico) per ricaricarle, il cavo jack audio 3.5/3.5 mm e la manualistica. Insomma, il necessario che serve per poter giocare in tutta tranquillità.

Design e materiali

Buono il policarbonato con cui sono costruite le EasySMX, con buoni inserti in similpelle che le rendono davvero piacevoli al tatto. Quanto al design, riprendono appieno l'anima da gaming per cui sono pensate, ma c'è da dire che mantengono una certa eleganza, anche con i LED che sono tenui e non sono affatto fastidiosi.

I tasti presenti sono quello d'accensione e quello per i LED, presenti poi lo switch per l'attivazione del microfono ed il rocket del volume. Tutto sommato l'indosso è comodo, sebbene per chi ha le orecchie piccole possono sembrare enormi.

Una cosa che abbiamo trovata forse un po' scomoda è l'ingresso jack sulla sinistra, ma dipende sempre dal PC che si usa, su console è indifferente.

Funzioni smart

Non essendo vere e proprie cuffie wireless, ma sono gestite dal Bluetooth generato dalla chiave USB, non tendono ad essere particolarmente smart. Non esistono infatti controlli touch o compatibilità ad assistenti vocali.

Del resto, essendo pensato per periferiche fisse o comunque notebook, non hanno necessità di avvalersi di queste funzioni, facendo il loro lavoro tranquillamente. Il pairing è immediato come se si connettesse una tastiera od un mouse con la stessa tecnologia. Immediato il collegamento su PS4 e le console in generale.

Qualità audio: EasySMX V07W

Assolutamente promossa la qualità audio delle cuffie gaming EasySMX V07W in questa recensione. Si sentono davvero bene, soprattutto connesse con il Bluetooth piuttosto che con il jack da 3.5 mm. Questo sicuramente anche grazie ai driver da 40 mm.

Non sono propriamente cuffie per audiofili, ma tutte le funzioni a cui sono dedicate le svolgono davvero bene e quindi è tutto sommato giusto spendere una parola positiva per come si sentono.

Buona la qualità anche in modalità come Discord o Zoom, ma anche in chat vocale su PS4, il suono è pulito, ci sentono davvero bene e non presentano lag di sorta durante le sessioni di gaming, grazie alla riduzione del rumore del microfono.

Ecco la scheda tecnica completa delle cuffie gaming EasySMX V07W:

Connessione wireless 2.4 GHz;

driver dinamici da 40 mm;

distanza di trasmissione 15 metri ;

; Virtual Surround 7.1;

sensibilità -38 dB +/- 3 dB;

impedenza 16 Ω;

batteria cuffie: 800 mAh.

Autonomia della batteria

Buona anche questa, in autonomia fanno il loro dovere senza problemi. Tengono botta per ore senza lasciarci mai senza, che siano connesse al PC o che siano connesse alla console, nonostante i LED accesi. Insomma, non avrete problemi.

Prezzo di vendita – EasySMX V07W

Se guardiamo a quanto ci offrono in qualità audio, autonomia e materiali, il prezzo rapportato è basso, perché sono davvero buone cuffie da gaming. Il costo di circa 46€ è davvero inquadrato per queste EasySMX.

Conclusioni

Cosa possiamo dire alla fine di questa recensione delle cuffie da gaming EasySMX V07W? Anzitutto, che il rapporto qualità/prezzo è la cosa più azzeccata dall'azienda, che ha lavorato bene per offrire un prodotto buono ma che costi poco. Cosa potremmo chiedere di più a queste cuffie? Forse la connessione Type-C, nel 2021 fondamentale, ma anche un cavo jack da 3.5 mm più esteso e che si connetta in entrambi i lati. Piccolezze, certo, ma altrimenti sarebbero state quasi perfette e per il prezzo sarebbe difficile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu