Xiaomi stravolge la fotocamera nel display e la rende rotante

Sono mesi che vediamo ripetere che il trend del 2021 sarà la fotocamera sotto al display. Ad oggi, soltanto ZTE si è cimentata in questa impresa tecnologica, con un Axon 20 che non ha convinto la critica. Ci vorrà ancora tempo prima che questa feature sia qualitativamente uguale alle fotocamere tradizionali. Nel frattempo, varie aziende si stanno prodigando per raggiungere questo obiettivo e Xiaomi sarebbe fra le apripista e non con uno, bensì due smartphone. E che smartphone: le voci di corridoio parlano di un nuovo pieghevole, successore di Mi MIX Fold, nonché del sempre chiacchierato Xiaomi Mi MIX 4.

La fotocamera sotto al display di Xiaomi sarà in grado di ruotare e c'è un motivo ben preciso

Nel mentre ci prepariamo ad accogliere queste due novità, scavando fra i brevetti realizzati da Xiaomi compare una tecnologia totalmente inedita. Depositato presso il WIPO, contiene non soltanto una fotocamera sotto allo schermo, ma persino un meccanismo di rotazione che consente questo movimento alla fotocamera celata. All'apparenza, posteriormente lo smartphone appare similare ad OPPO Find X3 Pro, con un modulo quadrato che comprende tre fotocamere. Una di queste, quella più in alto, è quella che fa parte di questo meccanismo.

Un meccanismo che fa ausilio di un motore magnetico ed un processore incaricati di far compiere alla fotocamera questo tipo di rotazione. In questo modo, la fotocamera principale sul retro del telefono può essere utilizzata anche come selfie camera. Normalmente la fotocamera rimarrebbe ostruita dal display, ma con questa nuova tipologia di schermi ciò non sarebbe più un problema. In corrispondenza del sensore fotografico, solitamente lo schermo ha una densità di pixel inferiore e una differente composizione dei materiali. In questo modo, la luce può passare attraverso, raggiungere la fotocamera ed essere convertita in un'immagine scattata.

Questa sarebbe una novità non di poco conto per Xiaomi, per quanto si prospetti abbastanza arzigogolata. Stiamo comunque parlando di fotocamere sotto allo schermo di prima generazione, pertanto difficilmente una feature del genere sarebbe implementata da subito. Certo è che sarebbe un modo per differenziarsi dalla concorrenza, specialmente se si considera che Samsung potrebbe arrivare per prima.

