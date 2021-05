Continua la rincorsa di Redmi al gaming economico. Dopo l'arrivo sul mercato del Redmi K40 Game Edition infatti, pare che il brand abbia in serbo un altro smartphone molto simile ma dotato, tra le specifiche tecniche, del Dimensity 1100 che potrebbe essere un vantaggio in fatto di prezzo.

Redmi: tutto ciò che sappiamo sullo smartphone con Dimensity 1100

Design e Display

Come apprendiamo dal leak di Digital Chat Station, questo smartphone sarebbe uno dei due in programma da Redmi dotati di MediaTek Dimensity, di cui uno di questi è il K40 Game Edition presentato recentemente. Ed il design del nuovo dispositivo non dovrebbe essere molto diverso da quest'ultimo, così come il display, che potrebbe essere lo stesso pannello (forse proprio da 6.67″) in risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con punch-hole centrale. Molto probabilmente anche questo sarà AMOLED, seguendo le indicazioni del brand.

Hardware e Fotocamera

L'indiscrezione più “concreta” che abbiamo per questo smartphone Redmi sembra essere il chipset, visto che si tratterebbe appunto del Dimensity 1100 di Mediatek, un SoC con processo a 6 nm Octa-Core fino a 2.6 GHz. Per la memoria, a questo punto, è lecito aspettarsi 6/8 GB RAM LPDDR4x ed uno storage da 128/256 GB UFS 3.1.

Passando alla batteria, dal leak apprendiamo inoltre che dovrebbe essere un modulo intorno ai 5.000 mAh, così come il fratello “maggiore”, così come anche la ricarica rapida a 67W. Guardando invece alla fotocamera, abbiamo notizia del fatto che potrebbe avere un sensore principale da 64 MP, il che lascia pensare che anche questo possa essere simile al Redmi K40 Game Edition.

Redmi Dimensity 1100 – Prezzo e data di uscita

Mistero vero e proprio il periodo di uscita di questo smartphone, che pare nei piani ma non si sa se sarà presentato a breve o se sarà prerogativa dell'estate. In ogni caso, i rumors spingono verso un dispositivo Redmi che possa competere con quelli di Realme e OPPO in quanto a fascia di prezzo, quindi intorno ai 1.500 yuan (quindi non più di 200€ al cambio).

