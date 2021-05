Se, fino a poco tempo fa, per illuminare e creare giochi di luce nel proprio giardino era necessario armarsi di riflettori, sensori di movimento, timer, e chi più ne ha più ne metta, le cose ormai stanno cambiando parecchio. E si stanno così come sta cambiando tutta la gestione della domotica: l'arrivo in massa dell'IoT, la diffusione degli smartphone e la digitalizzazione (forse alcune volte “forzata”) delle persone, hanno reso sempre più ampio il mercato dei dispositivi domestici connessi alla rete, spingendo i produttori a progettare e vendere prodotti delle più svariate tipologie, tutti uniti da un'unica caratteristica fondamentale: poter essere controllati tramite lo smartphone e/o un assistente digitale.

E i faretti da esterno WiFi Novostella 20W sono l'esatto esempio di come, ormai, tutto sia diventato non solo più semplice, ma anche più economico gestire il proprio giardino, portando fuori la porta di casa tutta la comodità dei dispositivi smart: sono dei faretti da 20w con una luminosità di 2.000 lumen che, grazie all'RGBCW e all'integrazione di un modulo WiFi, possono essere controllati tramite smartphone, Google Assistant o Amazon Alexa, e sono in grado di cambiare colore ed intensità luminosa.

Recensione faretti da esterno WiFi Novostella 20W: così, il tuo giardino diventa più smart

Contenuto della confezione

La confezione dei faretti da esterno WiFi Novostella 20W è decisamente semplice. Venduti in confezione singola o doppia, con due faretti, la scatola cartonata contiene al suo interno esclusivamente il prodotto (che arriva praticamente già montato) ed un'antenna WiFi che andrà avvitata in uno degli angoli del faretto.

Design e materiali

Realizzati con una scocca in alluminio pressofuso, molto resistente e e robusto, i faretti da esterno WiFi Novostella 20W sono decisamente discreti e compatti, e la loro colorazione nera li rende molto più semplici da “nascondere” ad esempio sotto un cespuglio. Integrano una staffa di montaggio che purtroppo però non ne permette l'orientamento sull'asse orizzontale, ma con la quale è possibile decidere l'angolazione con la quale si vuole direzionare il raggio luminoso.

I diodi LED sono stati posizionati nella zona centrale superiore della scocca ed occupano circa un quarto della superficie disponibile, mentre l'antenna WiFi ed il cavo di alimentazione sono posizionati sulla sezione sinistra del faretto. Il resto della parte anteriore è totalmente nero, le dimensioni di 150 x 100 x 31 mm lasciano intendere che l'azienda abbia volutamente aumentato le dimensioni del prodotto, per ottimizzare la gestione termica e migliorare la dissipazione.

I faretti da esterno WiFi Novostella 20W poi, sono certificati IP66 e riescono a resistere senza alcun problema alle intemperie atmosferiche, anche se è proprio questa certificazione (e la relativa impossibilità di aprire di fatto la scocca) che ha reso più difficile da gestire uno dei pochissimi compromessi che caratterizzano il prodotto: il cavo di alimentazione è decisamente troppo corto, parliamo di circa 1 metro e mezzo di lunghezza, decisamente insufficiente qualora si volesse installare il faretto in zone nascoste del giardino.

Ebbene, considerando che si tratta di un prodotto da esterno e che, quindi, è meglio non aprire per garantire l'impermeabilità nel tempo, sarebbe stato interessante se l'azienda avesse pensato ad un modo più comodo per allungare il cavo di alimentazione senza la necessità di utilizzare varie prolunghe.

Installazione e connessione

L'installazione dei faretti da esterno WiFi Novostella 20W è semplicissima. Ogni faretto integra un supporto regolabile che si avvita su entrambi i lati dell'alloggiamento: si tratta di un semplice braccio oscillante che, come già anticipato, non può ruotare ma che permette alla luce di essere inclinata verso l'alto o verso il basso.

È importante tener presente che non ci sono fori di montaggio sul retro del faretto ed è possibile installare i faretti da esterno WiFi Novostella 20W solo su un palo o a parete, sfruttando i fori presenti nel supporto regolabile, il che – associato alla lunghezza non sufficiente del cavo – ne limita leggermente le possibilità di installazione.

Ad ogni modo, una volta installati i faretti, la connessione alla rete WiFi (possibile solo a 2.4 GHz) è semplicissima ed avviene tramite Smart Life, un'app che chi è esperto del mondo dell'IoT avrà già imparato a conoscere: le antenne integrate nei faretti da esterno WiFi Novostella 20W hanno una portata di circa 25 metri, e non è possibile creare una rete a cascata tra i faretti. L'unica configurazione possibile è quella a stella, al centro della quale dovrà essere disponibile la rete WiFi generata dal proprio router.

Data la natura di queste luci smart da giardino, sarebbe stato furbo se l'azienda avesse reso possibile la connessione tra ognuno dei suoi faretti, in modo tale da poter allungare la portata della rete e rendere più semplice l'installazione di più faretti in giardini di grandi dimensioni. Ma non è questo il mio caso: nel mio giardino, che non è grandissimo, non ho avuto alcun problema di ricezione WiFi ed i faretti hanno sempre funzionato a dovere.

App e controllo

Una volta installata Smart Life e connesse le luci al proprio profilo, si avrà il pieno controllo di tutte le opzioni relative ad ognuno dei faretti da esterno WiFi Novostella 20W. Ed oltre alle caratteristiche intrinseche dell'illuminazione (colore, temperatura e luminosità), delle quali parleremo a breve, tramite l'app è anche possibile creare dei gruppi di controllo: una cosa utilissima nel caso in cui si volesse divedere a zone l'illuminazione della propria proprietà.

Sono poi presenti una serie di scene prestabilite con le quali si potranno realizzare dei bellissimi giochi di luce e colori ed è possibile non solo impostare un timer di spegnimento, ma anche programmare delle automazioni con le quali i faretti da esterno WiFi Novostella 20W si accenderanno e spegneranno in maniera del tutto autonoma: in questo modo, ad esempio quando si è in vacanza, si potrà decidere di far accendere l'illuminazione automaticamente di notte, per poi farla spegnere all'alba.

Le possibilità di controllo sono praticamente infinite, soprattutto perché i faretti da esterno WiFi Novostella 20W sono compatibili con Google Home, Amazon Alexa ed IFTT. Si potranno quindi controllare con la voce, oppure sfruttando le automazioni della nota piattaforma che, tra l'altro, potrebbero rendere meno fastidiosa una delle mancanze hardware del prodotto: la totale assenza di sensori di movimento.

Insomma, i faretti da esterno WiFi Novostella 20W sono stati pensati per essere un semplice sistema di illuminazione da giardino smart, ma non un sistema di sicurezza. Anche se, utilizzando IFTT con un sensore di movimento smart (tipo quello di Xiaomi), si potrebbe facilmente creare un'automazione di accensione e spegnimento automatico al rilevamento di un determinato movimento.

Qualità illuminazione e caratteristiche

Parlando di luce nuda e cruda, i faretti da esterno WiFi Novostella 20W possono essere utilizzati sia in modalità bianca che colorata, a seconda delle proprie esigenze e sempre tramite l'applicazione. La luminosità è dimmerabile e si può regolare fino ad un massimo di 2000 lumen: un valore molto alto, brillante, che li rende perfetti per illuminare anche zone molto ampie di giardino.

In modalità bianco, la temperatura della luce può essere regolata tra i 2700k ed i 6500k, una gamma abbastanza ampia che comprende tutto ciò che varia dal bianco caldo/arancione al bianco/blu molto freddo. Ad esempio, si potrebbe rendere l'illuminazione del proprio giardino molto simile a quella dei lampioni presenti nel proprio quartiere, per avere un effetto di continuità, oppure rendere tutto più bianco e brillante.

In modalità colorata poi, si può scegliere tra tutti i 16 milioni di colori RGB, dei quali si potranno anche regolare la saturazione e la luminosità. Il che rende i faretti da esterno WiFi Novostella 20W molto interessanti non solo per i giardini o le aree interne della propria abitazione, ma anche per le attività commerciali: si potrà illuminare una facciata o una vetrina, oppure l'interno di un negozio o un ristorante in pochissimo tempo e con colori belli, vividi e saturati. Insomma, le possibilità d'utilizzo sono davvero infinite.

Prezzo in sconto e considerazioni

Il prezzo dei faretti da esterno WiFi Novostella 20W è di 49,99 euro su Amazon nella confezione singola, che diventano 69,99 euro qualora si scegliesse versione da 60w. La versione di cui abbiamo parlato in recensione poi è in offerta limitata su Amazon: selezionando la voce “Applica coupon” si otterrà uno sconto del 20%, che farà scendere il prezzo a 39,99 euro. Una cifra allettante, per un prodotto 2-in-1 che potrebbe essere considerato una scelta eccellente per l'illuminazione del proprio giardino, con il quale non solo si potranno illuminare ampi spazi esterni, ma anche creare decorazioni e giochi di luci anche automatizzati.

Ed anche se quelli di Novostella non hanno pensato ad un sistema di orientamento più ampio, o hanno utilizzato un cavo di alimentazione troppo corto per l'utilizzo naturale di questi faretti, è inutile girarci intorno: le opzioni di personalizzazione ed utilizzo dei faretti da esterno WiFi Novostella 20W sono tantissime.





