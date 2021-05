La diatriba tra OLED ed LCD va avanti da un pezzo e gli appassionati di Xiaomi lo sanno bene. La compagnia di Lei Jun ha saputo dosare con sapienza l'utilizzo dell'uno o dell'altro (bisogna darne atto), ma nel 2021 è arrivato forse il momento del salto il avanti e di puntare maggiormente sugli smartphone dotati di display OLED.

Xiaomi punta forte sui pannelli OLED: quest'anno non ci saranno modelli di fascia medio altra con display LCD

Stando a quanto riportato da Wang Teng Thomas, uno dei responsabili di Xiaomi sempre propenso allo spoiler, quest'anno la compagnia cinese non lancerà dispositivi equipaggiati con Snapdragon 870 e display LCD. Volendo entrare nel dettaglio, il manager esclude totalmente che possa arrivare uno smartphone di fascia medio-alta che non sia dotato di un pannello OLED. Effettivamente negli ultimi mesi i dispositivi del brand dotati di questo tipo di tecnologia si sono moltiplicati: perfino una gamma storica come la serie Note di Redmi si è adeguata agli standard attuali, proponendo ben quattro dispositivi AMOLED.

A rendere ancora più chiaro il concetto è il leaker DigitalChatStation tramite il social Weibo. L'insider anticipa che il 2021 sarà l'anno dei display OLED per la fascia medio-alta in Cina. Perfino le serie equipaggiate con pannelli LCD faranno il balzo con la nuova generazione, forse un riferimento proprio alla famiglia Redmi Note 10 (ma non solo). Probabile che gli schermi LCD continueranno ad essere utilizzati solo per i dispositivi di fascia medio-bassa e quelli entry level, in modo da mantenere i prezzi accessibili.

Cosa ne pensate di questo cambiamento in casa Xiaomi (valido anche per gli altri brand cinesi)? Preferireste un modello premium con display LCD per risparmiare qualcosina oppure vorreste avere sempre il massimo in tutti gli aspetti?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu