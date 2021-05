Dopo le tante presentazioni in ambito smartphone, con il completamento della gamma Mi 11, per Xiaomi è tempo di passare agli accessori, da affiancare magari alla Mi Band 6. Infatti, molto a breve verranno lanciati i nuovi Xiaomi Noise Cancelling Headphone Pro, auricolari TWS ANC top gamma del brand.

Xiaomi Noise Cancelling Headphone Pro: tutto quello che sappiamo sui nuovi auricolari TWS

Design e caratteristiche

L'unico elemento che conosciamo in via ufficiale di questi auricolari TWS la custodia di ricarica che li conterrà. Essa si mostra più ampia (sinonimo di buona batteria) e molto simile ai case di cuffie top di altri brand competitor (tipo le OPPO Enco X). Sulla parte anteriore è posto poi il logo Xiaomi per esteso. Per quanto riguarda poi il design delle cuffie stesse, possiamo averne notizia da un leak di Digital Chat Station, che mostra un design più compatto rispetto alle Air 2 Pro, ma con uno stile molto più accattivante e meno anonimo.

Infatti, la doppia finitura in grigio, permette di distinguere dove sono allocati i sensori touch degli auricolari TWS Xiaomi. Essendo dei dispositivi dotati di ANC (cancellazione attiva del rumore), mantengono la conformazione in-ear, che si accoda per la prima volta al trend attuale. Non si conoscono purtroppo specifiche tecniche definite, quindi dovremo attendere la presentazione per apprenderle.

Xiaomi Noise Cancelling Headphone Pro – Prezzo e data di uscita

I nuovi auricolari TWS ANC di Xiaomi non hanno ancora indicazioni sul prezzo, ma ci si aspetta possano costare nell'arco dei 100-120€ al cambio. Per la data di uscita, abbiamo l'ufficialità da Xiaomi che cadrà il prossimo 13 maggio 2021.

